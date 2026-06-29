CAMEROUN :: Douala : Le Maire Mbassa Ndine au tribunal des peuples de la foret. :: CAMEROON

Une rencontre a eu lieu, entre le Maire de la Ville de Douala et les ressortissants des Régions du Centre, du Sud et de l’Est. Chez le patriarche James Onobiono. La fidélité aux institutions de la République et celui qui les incarne a été renouvelée. Les peuples de la Foret ont émis des doléances, sous forme de récriminations. Le Maire Mbassa Ndine a donné une réponse, sans garanties, dans la mesure de ses disponibilités.

Depuis quelques temps, le Maire de la ville de Douala a entreprit une tournée dans la ville de la but de rencontrer les différentes communautés vivants sur son territoire. Une tournée qui, au fil des temps prend des allures politiques. Une fois de plus, la politesse qui caractérise les peuples de la Foret était de mise « La communauté Centre Sud et Est est très heureuse de vous souhaiter la bienvenue ici, dans cette modeste résidence ».

Apres ces mots de bienvenue du Patriarche James Onobiono, la parole a été donnée au Sénateur Manga Zang qui a posé le decor « Notre communauté Centre Sud et Est réaffirme, avec force, son engagement à accompagner toutes les actions de la Communauté Urbaine de Douala CUD dans la fidélité au président Paul Biya et au RDPC, profondément attaché à ces institutions ». Le ton était ainsi donné pour une communauté du Centre Sud et Est qui a toujours été en première ligne pour soutenir la stabilité politique et contribuer à la vitalité électorale de la ville.

Apres ce militantisme assuré et assumé, il était temps qu’on s’arrête pour un bilan à mi-parcours en vue de préparer les échéances futures. De fait en 2022, À Bonapriso, un quartier de la ville, des engagements ont été pris entre la communauté et le Maire pour « l'insertion professionnelle de nos jeunes et l'accès équitable aux espaces commerciaux ». A l’évidence, ces engagements ne se sont pas traduits en acte. La conséquence : les jeunes subissent un chômage endémique alors que Douala regorge d'opportunités. Manga Zang s’est alors offusqué « Nous demandons que la CUD traduise ses paroles en réalisations concrètes afin de restaurer la confiance d'une base électorale historiquement loyale ». Les attentes sont nombreuses : emploi des jeunes, valorisation des cadres, accès au marché public, une ouverture réelle pour nos opérateurs économiques, aménagement territorial…

En guise de réponse et dans ce qui sonne comme un appel à tous, la Maire de la ville a rappelé son plan d’action dès sa prise de fonction comme maire de la ville, « j'ai inscrit mon action et celle de des exécutifs tout entier dans le cadre de ce que j'ai appelé la gouvernance participative. C'est-à-dire une gouvernance qui part du principe qu’une ville comme Douala ne saurait être gouvernée sans la participation de ses principales composantes sociologiques. »

Tout n'a pas pu être fait, le Maire en convient et confesse « Mais je crois aussi que en toute honnêteté, en toute simplicité, beaucoup a été fait, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes d'accès au marché, que ce soit en termes de d'aménagement de la ville. Je suis surpris d'apprendre qu'il y a d'abord des quartiers, où tous les ressortissants du centre, du sud et de l'est se retrouveraient, je n'avais pas cette, je n'avais pas cette impression ».

Apres la projection des réalisations du Maire a duré plus d’une demie heure, le Maire a été sentencieux « le RDPC a chuté à la dernière consultation électorale » Manga Zang a rassuré « Notre fidélité au Président Paul Biya et au RDPC est indéfectible »

Ben OWAY

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