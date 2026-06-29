CAMEROUN :: General Bank of Cameroon ouvre son premier Centre d'Affaires dédié aux professions libérales

Inauguré le 25 juin 2026 à Bonapriso, rue Njo Njo, le nouvel espace bancaire de l'ancienne Société Générale Cameroun marque un tournant stratégique dans l'accompagnement des acteurs économiques indépendants

C'est sous les ors discrets du quartier Bonapriso, pôle résidentiel et économique premium de la capitale économique camerounaise, que Société Générale Cameroun désormais rebaptisée General Bank of Cameroon a ouvert, jeudi 25 juin 2026, les portes de son Centre d'Affaires Professionnel de la rue Njo Njo. Une inauguration qui s'inscrit dans un contexte de profonde mutation institutionnelle pour la banque, dont le processus de cession à l'État du Cameroun des parts du groupe Société Générale s'est achevé le 12 mai 2026, faisant de l'État camerounais l'actionnaire majoritaire aux côtés du groupe SanlamAllianz.

L'événement a réuni le Gouverneur de la Région du Littoral, le Maire de la Ville de Douala, les autorités traditionnelles et administratives, ainsi que le Comité de Direction de la banque, autour d'une coupure de ruban hautement symbolique. Car derrière le protocole se dessine une ambition commerciale claire : conquérir et fidéliser une clientèle de professionnels indépendants jusqu'ici insuffisamment servie par les dispositifs bancaires classiques.

Un concept inédit au Cameroun

Le Centre d'Affaires Professionnel de Njo Njo est présenté par la banque comme le premier établissement de ce type au Cameroun. Conçu non pas comme une agence bancaire ordinaire mais comme un véritable espace de conseil, d'écoute et de décision, il s'adresse à un spectre large de professionnels : avocats, notaires, médecins, architectes, experts-comptables, consultants, mais aussi entrepreneurs de très petites entreprises, start-ups à fort potentiel et associations d'ordres professionnels.

L'originalité du positionnement tient à la spécialisation des équipes déployées sur place. Les conseillers du centre ont été formés pour appréhender les réalités propres à chaque profession libérale cycles d'activité irréguliers, exigences fiscales spécifiques, besoins de financement d'équipements ou de locaux professionnels et y répondre avec une offre sur mesure.

Une offre structurée autour de trois piliers

Le catalogue de services proposé au Centre d'Affaires couvre trois grandes dimensions. En matière de financement de l'activité professionnelle, la banque met à disposition crédits d'investissement, financements d'équipements professionnels et solutions immobilières. Pour la gestion quotidienne, les professionnels accèdent à des comptes dédiés, des solutions monétiques, des services de banque à distance et des outils de gestion de flux. Enfin, une gamme d'assurances et de prévoyance, incluant couvertures des risques d'exploitation, complète ce dispositif.

L'implantation dans le quartier de Bonapriso n'est pas fortuite. Ce secteur, qui concentre déjà plusieurs établissements bancaires positionnés sur une clientèle premium et corporate, constitue un bassin naturel pour les professions libérales doualaises. General Bank of Cameroon y voit l'opportunité d'affirmer sa différenciation face à une concurrence établie, en étant la première institution à proposer une offre exclusivement calibrée pour ce segment.

« A travers ce Centre d'Affaires, notre ambition est d'aller au-delà de la relation bancaire traditionnelle. Nous voulons être un partenaire de confiance, présent à chaque étape de la vie professionnelle de nos clients. Le choix de nous implanter au cœur du quartier Bonapriso s'inscrit pleinement dans cette volonté de proximité. » Victor Noumoue Directeur Général Adjoint avec pouvoirs de Directeur Général

Un jalon dans la transformation institutionnelle

L'ouverture de ce centre intervient dans un moment charnière pour l'institution. Avec la prise de contrôle majoritaire par l'État camerounais et la naissance officielle de General Bank of Cameroon, la banque engage un processus de transformation qui entend conjuguer continuité opérationnelle et renouveau stratégique. La direction a tenu à rassurer les 190 000 clients de la banque : les activités se poursuivent avec les mêmes standards de qualité et les mêmes équipes, sous la supervision d'un directoire dont les nominations restent soumises à l'avis de non-objection de la Commission bancaire d'Afrique centrale (COBAC).

Dans ce contexte, le Centre d'Affaires Professionnel est présenté comme un pilier fort de cette nouvelle identité. En 2025, la banque a reçu pour la septième fois consécutive la distinction de « Meilleure Banque du Cameroun » décernée par le magazine Global Finance. Un palmarès que la direction entend conforter en s'attaquant à un segment de clientèle à fort potentiel, encore sous-bancarisé dans ses besoins spécifiques

« Notre ambition est claire : devenir la banque de référence des professions libérales, en leur offrant une expertise reconnue, une qualité de service irréprochable et un accompagnement durable fondé sur la confiance et la proximité. »

Armelle Bella ,Directeur de la Clientèle des Particuliers et des Professionnels

Si l'inauguration de ce Centre d'Affaires marque indubitablement une première dans le paysage bancaire camerounais, elle soulève aussi des questions quant à la capacité de l'institution à tenir ses promesses de personnalisation dans un contexte de transition actionnariale. La mobilisation des équipes, la robustesse de l'offre et la confiance que sauront inspirer les nouvelles lignes directrices de General Bank of Cameroon seront les véritables arbitres du succès de ce pari stratégique.

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