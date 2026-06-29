Argentine-Cap-Vert : le match sous influence spirituelle :: CAPE VERDE

Alors que le Cap-Vert, plus petite nation de l'histoire à atteindre les phases à élimination directe d'une Coupe du monde, s'apprête à défier l'Argentine championne du monde, un célèbre féticheur ghanéen affirme que les "Requins Bleus" réaliseront l'exploit du siècle une prédiction qui mêle football, spiritualité et suspense planétaire.

Et, quelque part entre la réalité et la croyance, la parole d'un homme que certains prennent au sérieux et que d'autres ridiculisent.

Nana Kwaku Bonsam, le féticheur ghanéen dont le nom signifie littéralement "Diable", a regardé dans l'invisible et il a vu : le Cap-Vert, ce chapelet d'îles perdues dans l'Atlantique, peuplé de 525 000 âmes, va éliminer l'Argentine de Lionel Messi en seizièmes de finale.

Une prédiction. Rien qu'une prédiction ? Pas aux yeux de ceux qui se souviennent de ses "exploits" passés. Pas aux yeux des Argentins qui, sur les réseaux sociaux, multiplient déjà les rituels numériques pour conjurer le sort. Et pas aux yeux du Cap-Vert, cette équipe qui a déjà fait taire les statistiques en sortant d'un groupe comprenant l'Espagne et l'Uruguay.

Le football a toujours été le terrain de jeu du possible. Mais quand le possible rencontre l'occulte, le spectacle devient total.

Bienvenue dans l'histoire la plus folle de cette Coupe du monde 2026.

L'HOMME QUI DÉFIE L'ARGENTINE

Il s'appelle Stephen Osei Mensah. Mais le monde le connaît sous le nom de Nana Kwaku Bonsam. Né le 20 août 1973, ancien membre de l'Église adventiste du septième jour, il est devenu, après un accident domestique qui l'a laissé brûlé au troisième degré, l'un des féticheurs les plus controversés d'Afrique de l'Ouest.

Son nom, "Bonsam", signifie "Diable" en langue twi. Une étiquette qu'il ne renie pas.

En 2014, il a affirmé avoir "ensorcelé" Cristiano Ronaldo avant le match Portugal-Ghana, provoquant la blessure au genou du joueur. En 2022, il a déclaré avoir "ligoté" Harry Kane lors du match Angleterre-Ghana et Kane a effectivement manqué une occasion en or à la 85e minute. Coïncidence ? Les sceptiques crient au hasard. Ses partisans voient la preuve d'un pouvoir surnaturel.

Aujourd'hui, il s'attaque à plus grand encore : Lionel Messi et l'Argentine championne du monde.

"Le Cap-Vert ÉLIMINERA l'Argentine. Je l'ai déjà vu."

La phrase, postée sur les réseaux sociaux, a déclenché une onde de choc.

LE CAP-VERT, PETIT PAYS, GRAND RÊVE

Il faut comprendre ce qu'est le Cap-Vert pour mesurer l'absurdité ou la grandeur de cette prédiction.

Un archipel de dix îles au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. 525 000 habitants. C'est moins que la ville de Marseille. Moins que la banlieue de Buenos Aires. Et pourtant, ces "Requins Bleus" viennent d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football.

Trois matches de poule. Trois nuls. Contre l'Espagne (0-0), contre l'Uruguay (2-2), contre l'Arabie Saoudite (0-0). Trois points. Suffisants pour terminer deuxièmes du groupe H, derrière l'Espagne, et devenir la plus petite nation de l'histoire à atteindre les phases à élimination directe d'une Coupe du monde.

Le gardien Vozinha, 40 ans, est devenu une star planétaire avec plus de 16 millions d'abonnés sur Instagram. Le sélectionneur Bubista, drapé dans son drapeau, a déclaré après la qualification : "Nous sommes un petit pays, mais nous nous battons pour ce que nous voulons accomplir. Rien n'est impossible."

Le Cap-Vert a puisé sa force dans sa diaspora : quatorze des vingt-six joueurs de l'effectif sont nés à l'étranger, dont six de la ville portuaire néerlandaise de Rotterdam. Une équipe bâtie sur l'exil, la résilience et la fierté.

Et maintenant, Miami.

L'ARGENTINE, FAVORITE ABSOLUE

En face, l'ogre.

L'Argentine de Lionel Scaloni. Championne du monde en titre. Trois victoires en trois matches dans le groupe J. Lionel Messi, 38 ans, sixième Coupe du monde, déjà six buts au compteur, en tête du classement des buteurs.

Les superordinateurs d'Opta donnent à l'Argentine 16,26 % de chances de remporter le titre, derrière la France (18,66 %), mais avec la plus forte probabilité d'atteindre les demi-finales (49,6 %) et la finale (30 %).

Sur le papier, le Cap-Vert est une formalité.

Mais Scaloni, lui, ne rigole pas.

"Le Cap-Vert a donné du fil à retordre à l'Espagne, qui fait partie des favoris. L'Uruguay n'a pas réussi à le battre, pas plus que l'Arabie saoudite. Cette équipe joue bien, elle a de la qualité. Il faut s'en méfier."

Le sélectionneur argentin sait que les matches de Coupe du monde ne se gagnent pas sur le papier. Il sait que le Cap-Vert a regardé dans les yeux l'Espagne et l'Uruguay sans ciller. Il sait que son équipe, malgré son statut, devra "sortir les griffes".

LA PROPHÉTIE QUI ENFLAMME LES RÉSEAUX

Depuis que Nana Kwaku Bonsam a livré sa prédiction, Internet est en ébullition.

Sur X (ex-Twitter), le hashtag CapeVerdeEliminateArgentina a généré des millions d'impressions. Les mèmes fusent. Les Argentins, prompts à la superstition, multiplient les "conjurations" numériques vidéos de rituels, amulettes virtuelles, prières collectives.

D'un côté, les sceptiques raillent : "Un sorcier ghanéen contre Messi ? Messi gagne 10-0." De l'autre, les mystiques rappellent les "prédictions réalisées" de Bonsam. Et au milieu, les neutres se délectent du spectacle.

Car au fond, ce n'est pas la crédibilité de la prédiction qui compte. C'est ce qu'elle révèle : le football, sport universel, est aussi le terrain de jeu de nos croyances, de nos peurs et de nos espoirs les plus irrationnels.

LE MATCH QUI DIVISE LE MONDE

Le 3 juillet, au Hard Rock Stadium de Miami, l'Argentine et le Cap-Vert s'affronteront devant des milliards de téléspectateurs.

Pour l'Argentine, l'enjeu est clair : confirmer son statut de favori, prouver que la couronne mondiale ne pèse pas, marcher vers un doublé historique.

Pour le Cap-Vert, l'enjeu est plus grand encore : écrire le plus beau chapitre d'un conte de fées déjà extraordinaire. Et peut-être, si l'on en croit Nana Kwaku Bonsam, entrer dans la légende.

Le féticheur, lui, n'a pas fini de faire parler de lui. Interrogé sur ses méthodes, il a déclaré : "Mes pouvoirs seront avec le Cap-Vert. L'Argentine ne passera pas."

Une menace ? Une prédiction ? Un coup de communication ?

Peu importe. Le monde sera devant son écran.

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