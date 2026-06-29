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Réhabilitation de la SONARA : le Cameroun lance les consultations avec les investisseurs
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Réhabilitation de la SONARA : le Cameroun lance les consultations avec les investisseurs :: CAMEROON

Les travaux du Market Sounding consacrés au projet de réhabilitation et de modernisation de la Société Nationale de Raffinage (SONARA) se sont ouverts ce lundi à l'hôtel Hilton de Yaoundé, sous la présidence du ministre des Finances, Louis Paul Motaze.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre des Finances a rappelé le rôle stratégique que joue la SONARA dans l'économie camerounaise et dans la politique nationale de sécurité énergétique. Il a présenté les enjeux de ce vaste projet de réhabilitation, destiné à redonner à la raffinerie nationale sa pleine capacité opérationnelle grâce à un partenariat avec des investisseurs privés.

Le Directeur général de la SONARA, Harouna Bako, a, pour sa part, exposé les aspects techniques du projet, notamment les travaux de reconstruction, les objectifs de modernisation des installations et les perspectives de développement de la raffinerie afin de répondre aux standards internationaux.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l'Eau et de l'Énergie, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, ainsi que la Présidente du Conseil d'administration de la SONARA. Des représentants d'institutions financières, des partenaires techniques et des investisseurs potentiels ont également pris part aux échanges.

Prévue sur deux jours, cette rencontre vise à recueillir les observations des partenaires intéressés afin d'affiner la structuration du projet avant le lancement de la phase de sélection des investisseurs. À travers cette démarche, le gouvernement entend faire de la réhabilitation de la SONARA un levier majeur pour renforcer la souveraineté énergétique du Cameroun, réduire les importations de produits raffinés et soutenir le développement industriel du pays.

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