Camer.be a appris avec regret, la mort intervenue ce matin, de l'ancien gouverneur de la région du Sud, Jules Marcellin NDJAGA. Selon des sources familiales, c'est à l'hôpital central de Yaoundé, que l'administrateur civil à la retraite, a rendu son dernier soupir.

À sa mort, Jules Marcellin NDJAGA était conseiller régional du Centre, et occupait les fonctions de questeur au sein de cette institution dont Gilbert TSIMI EVOUNA est le président.

Jules Marcellin NDJAGA était natif du département de la Lékié, dans la région du Centre Cameroun. En 1984, il est diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature ( ENAM). Le 05 février 2010, un décret présidentiel fait de Jules Marcellin NDJAGA, gouverneur de la région du Sud.

C'est la joie dans son Monatélé natal. Son père (Prosper MBASSI), ancien maire de Monatélé, est particulièrement heureux de cette ascension du doyen des préfets du Cameroun à l'époque des faits. Préfet, sans interruption depuis 1992, c'est par le département de la Kadey ( Batouri) dans la région de l'Est Cameroun, que Jules Marcellin NDJAGA entame une longue carrière administrative au poste de préfet.

La consécration arrive enfin le 05 février 2010: Jules Marcellin NDJAGA est nommé gouverneur de la région natale de Paul BIYA, le président de la République.

Le 23 octobre 2015, Jules Marcellin NDJAGA est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Fait curieux, son départ à la retraite est plutôt célébré par les populations d'Ebolowa, qui décidément, n'avaient pas gardé une bonne image du gouverneur, l'accusant d'ingérence dans les affaires politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où il est alors dénoncé d'être celui qui usait de son pouvoir pour favoriser ses amis.

Le gouverneur Jules Marcellin NDJAGA a tiré sa révérence ce jour, et il ne devrait pas, de ce fait, avoir plus à dire de lui que d'un autre, sur ce brillant fonctionnaire qui intègre le commandement à l'âge de 29 ans. C'est la Lékié qui pleure un de ses plus brillants sujets.

