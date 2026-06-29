Danpullo Air Line : 500 milliards pour révolutionner le ciel camerounais :: CAMEROON

L'homme d'affaires le plus riche d'Afrique francophone, Baba Ahmadou Danpullo, investit 500 milliards FCFA dans la création de Danpullo Air Line, une compagnie aérienne privée qui ambitionne de connecter les dix régions du Cameroun et de positionner le pays comme hub régional, avec la construction de deux aéroports privés à Yaoundé et Douala.

Un homme d'affaires de 76 ans, né camionneur, s'apprête à défier l'histoire de l'aviation africaine.

Baba Ahmadou Danpullo, l'homme le plus riche d'Afrique francophone subsaharienne selon Forbes Afrique, vient de jeter un pavé dans la mare du transport aérien continental. Avec un investissement annoncé de 500 milliards de francs CFA près de 900 millions de dollars il promet de faire décoller Danpullo Air Line, la première grande compagnie aérienne privée d'Afrique centrale.

Mais au-delà du chiffre, c'est un pari qui interroge. Peut-on construire un hub aérien régional en partant de zéro ? Un milliardaire peut-il réussir là où une compagnie nationale peine à maintenir ses avions en vol ? Et si ce projet changeait à jamais la mobilité des 28 millions de Camerounais ?

Dans les coulisses d'une annonce qui pourrait redessiner la carte aérienne de l'Afrique centrale, plongée au cœur d'un projet aussi ambitieux que controversé.

Un pari titanesque

L'annonce est tombée comme un coup de tonnerre dans le ciel économique camerounais. Baba Ahmadou Danpullo, magnat des affaires aux multiples casquettes immobilier, agroalimentaire, télécommunications, transport a décidé de se lancer dans l'aviation.

Le projet, baptisé Danpullo Air Line, est évalué à 500 milliards de FCFA. Un montant qui équivaut à près de la totalité de la fortune personnelle de l'homme d'affaires, estimée à environ 547 milliards de francs CFA par Forbes Afrique.

"Le projet a terminé sa phase de maturation", indiquent des sources proches du dossier. Le montage financier inclut les apports de l'opérateur économique camerounais, des investisseurs indépendants, mais aussi de banques américaines et européennes.

Une infrastructure hors norme

Ce qui distingue ce projet des tentatives précédentes, c'est l'ambition infrastructurelle. Danpullo Air Line ne se contentera pas de louer des avions et d'utiliser les aéroports existants.

Le promoteur prévoit la construction de deux aéroports privés, à Yaoundé et Douala. Le premier, implanté dans la capitale politique, verra ses travaux débuter en septembre 2026. Sa mise en service est espérée pour 2030, marquant le lancement effectif des activités de la compagnie.

Un calendrier qui interroge : quatre ans de travaux pour un aéroport, c'est un délai ambitieux dans un pays où les grands chantiers connaissent souvent des retards.

Connecter les 10 régions, puis l'Afrique centrale

L'objectif affiché de Danpullo Air Line est double.

Dans un premier temps, la compagnie prévoit de desservir quotidiennement les dix régions du Cameroun. Une ambition qui, si elle se concrétise, transformerait radicalement la mobilité intérieure d'un pays où les distances routières sont souvent prohibitifs.

Dans un second temps, Danpullo Air Line ambitionne de relier Yaoundé et Douala aux principales métropoles des pays de la zone CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad).

Selon le promoteur, ce projet a pour objectif "d'offrir des services aériens de qualité aux Camerounais et renforcer la connectivité aérienne du pays".

Un contexte aérien camerounais en crise

Pour comprendre l'ampleur du pari, il faut regarder l'état actuel du transport aérien camerounais.

Camair-Co, la compagnie nationale, est la seule autre compagnie aérienne du pays. Mais ses difficultés sont chroniques : flotte réduite, appareils vieillissants (âge moyen de 19,7 ans), rentabilité précaire. En septembre 2025, la compagnie a dû louer un Boeing 737-800 auprès de la société tchèque Smartwings pour maintenir ses opérations.

C'est dans ce vide que Danpullo Air Line entend s'engouffrer. Là où l'État peine à faire voler sa compagnie, un milliardaire privé promet de construire des aéroports et de moderniser le transport aérien.

L'homme derrière le projet

Baba Ahmadou Danpullo, né en 1950, est un self-made-man. D'ethnie peule et de confession musulmane, il a grandi dans une famille modeste.

Ses débuts sont humbles : camionneur, propriétaire de quelques échoppes. Puis viennent les licences d'importation de riz et de farine, un prêt bancaire important, et l'ascension fulgurante.

Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche d'Afrique francophone subsaharienne. Sa fortune est estimée à environ 940 millions de dollars (550 milliards de FCFA). Il est actif dans l'immobilier, l'agroalimentaire, les télécommunications et le transport.

Mais sa carrière n'est pas exempte de controverses. En 2022, ses actifs, estimés à plus de 500 milliards de FCFA, ont été saisis en Afrique du Sud dans le cadre d'un litige portant sur un prêt de 12 milliards. Il a également été impliqué dans des conflits d'actionnaires autour de Nexttel, le troisième opérateur mobile du Cameroun.

Les défis à relever

Le projet Danpullo Air Line soulève plusieurs questions.

Le financement d'abord. 500 milliards de FCFA, c'est un montant colossal. Même avec des partenaires bancaires américains et européens, le risque financier est immense pour une aventure aussi ambitieuse.

Les infrastructures ensuite. Construire deux aéroports privés est un défi technique, administratif et réglementaire. Les autorisations, les expropriations, les normes de sécurité : les obstacles sont nombreux.

La concurrence enfin. Danpullo Air Line devra faire face à des compagnies bien établies comme Air France, Brussels Airlines, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, qui desservent déjà le Cameroun.

La crédibilité opérationnelle. Comme le soulignent certains observateurs, l'échec de la gestion de Nexttel interroge sur la capacité de l'homme d'affaires à gérer un projet d'une telle envergure. D'autres s'interrogent sur le réalisme du budget.

Une perspective historique

Si Danpullo Air Line voit le jour, le Cameroun deviendrait le premier pays d'Afrique centrale à disposer d'une grande compagnie aérienne privée.

Le projet s'inscrit dans une tendance plus large : celle des milliardaires africains qui investissent dans les infrastructures de leur continent. Après l'énergie, les télécoms et l'immobilier, l'aviation pourrait être le prochain terrain de conquête des grandes fortunes africaines.

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