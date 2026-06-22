Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), surfe sur deux cas spécifique des opposants: HENRY FOSSUNG et MARCEL TCHANGUE, EN EXEMPLE

L'intégralité de sa sortie en dessous

CE QU’IL FAUT SAVOIR

En l’espace de de deux mois, deux de nos compatriotes emblématiques des mouvements d’opposition et de dissidence voire de sécessionnisme se sont éteints à l’étranger. Il s’agit dans le premier cas, de l’ancien ambassadeur Henry Fossung décédé aux Etats Unis d’Amérique, et dans le deuxième cas de Monsieur Marcel TCHANGUE décédé en Belgique. L’un a été longtemps une des têtes représentatives du mouvement sécessionniste anglophone, pendant que l’autre était jusqu’à sa mort un des animateurs des divers groupes d’opposition agissant en Europe à l’instar du CODE.

La première chose qu’il importe de dire ici, c’est que quoi qu’il advienne et quelles qu’aient pu être leurs idées, leurs doctrines et idéologies, actes et conduites, ils sont et demeurent des nôtres, des fils de la patrie et de la nation camerounaise avec la plénitude de la reconnaissance de ce statut, avec toutes les conséquences, implications, droits et devoirs.

Nos condoléances vont de soi, et nous nous associons à leurs familles pour supporter la douleur et la peine de leur disparition.

La deuxième chose, c’est de rappeler que le gouvernement camerounais ne s’est jamais opposé au rapatriement de la dépouille d’un compatriote sur la terre natale, la terre de ses ancêtres, tant que sa dernière volonté l’a exprimé et tant que la famille et les proches en ont fait la demande selon les règles en remplissant toutes les conditions légales et administratives.

Nous assumons que chacun de nous, chaque compatriote, aime son pays et travaille explicitement ou implicitement, directement ou indirectement, de bonne ou de mauvaise foi pour son bonheur, sa prospérité et son rayonnement. Les idéologies et positions qu’ils développement, peuvent produire des effets de circonstance négatifs, mais dans le principe, nous préjugeons de leur bonne foi et mettons les dérapages sur des vexations, des nostalgies et des maladies d’amour mal contenues. Que certains aient cassé des ambassades, attaqué des personnalités officielles et crée des situations embarrassantes, participe d’une démonstration d’affection et d’attachement maladroitement ou excessivement exprimée.

La troisième chose, c’est que le Cameroun a depuis le 16 décembre 1991, une loi de réhabilitation des martyrs, de tous ses fils et filles, ses figures historiques reconnues et célébrées pour leurs divers rôles dans l’avancement, l’indépendance et la promotion de notre pays. La loi mentionne expressément le rapatriement de leurs dépouilles, pour autant que ce soit leur volonté, et pour autant que leurs familles en fassent la demande, selon les formalités légales et administratives régulières. Dès lors, il n’y a pas de débat ni de confusion possible, s’agissant du retour sur la terre natale. Cette loi est le fruit d’un processus d’apaisement voulu par le chef de l’Etat, comme conséquence ou résultat solide et consensuel de la sortie de crise des années de braise. C’était aussi une demande profonde du peuple souverain et une exigence morale et éthique de rassemblement et de réconciliation.

La quatrième chose, c’est que nos compatriotes à l’étranger, individuellement ou en groupe, doivent vouloir saisir nos représentations diplomatiques pour formuler la demande, et en cas de difficultés, ce qui est rare, laisser le soin aux familles des disparus d’effectuer la démarche auprès des autorités localement, au pays. Les voies sont ouvertes et libres, et les oreilles sont ouvertes et disponibles. Il ne dépend donc, que des uns et des autres disposés à prendre des initiatives dans ce sens, au pays comme à l’étranger.

Enfin, il doit être clair, que certains actes, des violences ainsi que des dérapages graves, intervenus à l’étranger, sont susceptibles de constituer des facteurs de complication. La sanction de la loi, le pouvoir d’Etat et les prérogatives de puissance publique souveraine, s’appliquant automatiquement dans le cadre des précautions de sécurité publique, et de préservation des justes et légitimes intérêts nationaux. Mais quoi qu’il en soit, jamais le gouvernement n’est allé jusqu’aux extrêmes en refusant le rapatriement de la dépouille d’un compatriote décédé à l’étranger, y compris lorsque certains ont pu contracter une autre nationalité, ouvertement ou secrètement.

Je veux donc réitérer que nous sommes dans l’apaisement, la quête de réconciliation et la volonté de la paix. C’est à chacun de monter patte blanche, de se monter acteur de la paix, de faire preuve d’humilité, de raison, de solidarité et d’adhésion par rapport aux exigences de cohésion nationale, de fraternité et de citoyenneté véritable, franche et sans ambiguïté. Condoléances aux familles, amis, camarades et intimes des deux illustres compatriotes que j’ai connus personnellement, et devant les mémoires desquels je m’incline humainement.