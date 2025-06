CAMEROUN :: CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE EN L'HONNEUR D'ÉRIC CHRISTIAN NYA :: CAMEROON

Le village Dzu Zok, situé dans le quartier d'Ekié Sud à Yaoundé, a organisé une cérémonie grandiose le vendredi 27 juin 2025 pour célébrer le prix prestigieux du Meilleur Magazine TV remporté par Éric Christian Nya, présentateur vedette de la CRTV, aux AUB Awards 2025 à Abidjan.

Cette cérémonie, qui a rassemblé des personnalités importantes de la CRTV, des proches et des fils et filles du village Dzu Zok, a été l'occasion de rendre hommage au talent et au professionnalisme d'Éric Christian Nya. Berthe Mbala, Directeur des antennes TV de CRTV, et Marie Françoise Ewolo, présentatrice du journal de 13h sur CRTV Poste National, étaient présents pour témoigner de leur admiration pour le travail remarquable de leur collègue.

Le prix du Meilleur Magazine TV est une reconnaissance exceptionnelle du travail d'Éric Christian Nya sur le magazine "Dzu Zok, le village dans la ville", qui a captivé le public et impressionné le jury. Ce prix est un témoignage de son talent, de son professionnalisme et de sa capacité à captiver le public avec ses productions.

Éric Christian Nya est considéré comme l'un des meilleurs animateurs télé du Cameroun, et son travail inspire de nombreux jeunes talents à suivre ses pas. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le village Dzu Zok d'accueillir dans sa communauté le lauréat, qui est désormais un enfant du village.