CAMEROUN :: Séisme chez les Lionnes : Ajara et Mefoumetou claquent la porte :: CAMEROON

À peine le stage de préparation à la CAN féminine 2026 lancé à Yaoundé, les cadres historiques Nchout Ajara Njoya et Fallone Mefoumetou ont claqué la porte, tandis que le brassard de capitaine est retiré à Gabrielle Aboudi Onguéné au profit de Colette Ndzana, dans une atmosphère de crise qui rappelle les heures sombres de Paul Le Guen chez les Lions en 2010.

Le stage préparatoire des Lionnes Indomptables devait être celui de la renaissance. Celui d'une nouvelle ère, placée sous le signe de la discipline et de la performance. Il est devenu, en l'espace de quarante-huit heures, le théâtre d'une crise aux allures de guerre de clans.

Nchout Ajara Njoya et Fallone Mefoumetou ont quitté le regroupement le 21 juin, quelques heures seulement après leur arrivée. Le brassard de capitaine a été retiré à Gabrielle Aboudi Onguéné l'icône, l'âme du vestiaire pour être confié à Colette Ndzana, 25 ans. Et tout cela dans un silence assourdissant de la Fédération camerounaise de football.

La méthode est brutale. Elle rappelle un passé que le football camerounais n'a pas oublié. En 2010, Paul Le Guen retirait le brassard à Rigobert Song pour le donner à Samuel Eto'o. Aujourd'hui, l'histoire se répète, chez les Lionnes. La gestion des sélections nationales, qu'elles soient masculines ou féminines, continue de se faire à la hache.

Un départ précipité, un malaise profond

Le stage préparatoire des Lionnes Indomptables en vue de la CAN féminine 2026 au Maroc (25 juillet - 16 août) a débuté samedi 20 juin au Centre technique de la FECAFOOT à Yaoundé. Avec un effectif de 39 joueuses présélectionnées, dont la majorité des joueuses évoluant à l'étranger, l'ambition était affichée.

Il n'aura fallu qu'un jour pour que tout bascule.

Dimanche 21 juin, après la séance d'entraînement, Nchout Ajara Njoya (33 ans) et Fallone Mefoumetou (35 ans) ont plié bagage. Un départ volontaire. Un claquage de porte. Selon plusieurs sources concordantes, les deux internationales auraient pris cette décision en raison d'un profond malaise au sein du collectif. Elles dénonceraient notamment une ambiance délétère dans le vestiaire ainsi qu'un manque de professionnalisme dans l'organisation et la gestion du stage. D'autres évoquent des tensions liées aux primes et aux conditions de préparation.

« Une ambiance jugée peu favorable à une préparation sereine de la compétition » , rapporte le journaliste Patrick Balla d'Info TV.

Pour l'heure, ni la FECAFOOT ni les principales intéressées ne se sont officiellement exprimées sur les circonstances exactes de ce départ.

Le changement de capitanat : la goutte d'eau

Au cœur de la tempête, une décision qui a mis le feu aux poudres : le retrait du brassard de capitaine à Gabrielle Aboudi Onguéné.

L'icône des Lionnes, âgée de 37 ans, joueuse du CSKA Moscou et capitaine historique, a été déchue de son rôle au profit de Colette Ndzana, 25 ans. L'arrière latérale gauche, qui évolue en France au Dijon FC, a été désignée dès l'entame du stage. Une décision forte, qui témoigne de la volonté affichée de rajeunir l'effectif au détriment des cadres historiques.

Au-delà de la question du brassard, le nouveau staff a instauré une nouvelle approche basée sur l'égalité de traitement entre toutes les joueuses. Finie l'immunité liée au statut. Chaque internationale est désormais soumise à une évaluation physique, technique et tactique stricte, indépendamment de son ancienneté ou de son statut au sein de la sélection.

Cette philosophie, qui vise à renforcer la compétitivité interne, a été perçue comme une remise en cause brutale par les cadres historiques.

La méthode Paul Le Guen : l'histoire se répète

Cette crise n'est pas sans rappeler un épisode douloureux de l'histoire du football camerounais.

En 2010, à quelques semaines de la Coupe du monde en Afrique du Sud, le sélectionneur français Paul Le Guen avait retiré le brassard de capitaine à Rigobert Song le capitaine historique depuis près de dix ans pour le confier à Samuel Eto'o.

« Dès l'annonce de sa nomination, Rigobert Song avait vu le brassard lui échapper brusquement » , rappellent les archives.

À l'époque, la décision avait provoqué un séisme dans le vestiaire. Aujourd'hui, Valentine Nguele, la nouvelle sélectionneure des Lionnes, semble appliquer la même recette de choc. Ancienne gardienne des Lionnes, elle dispose d'une ancienneté de 18 ans comme entraîneur. Mais sa méthode interroge.

La gestion humaine des sélections camerounaises, qu'elles soient masculines ou féminines, continue de se faire à la hache.

Un contexte déjà fragile

Cette nouvelle crise intervient dans un contexte déjà délicat pour les Lionnes Indomptables. Ces derniers mois, la sélection féminine du Cameroun a connu plusieurs changements au niveau de son encadrement technique, dans une période marquée par des résultats en demi-teinte et une régression au classement FIFA.

Le départ de deux cadres aussi influentes que Njoya Ajara et Falone Mefometou constitue un signal fort. Les deux joueuses, véritables piliers de l'équipe, étaient présentes parmi les cadres annoncés pour la sélection. Leur absence fragilise davantage un groupe en quête de stabilité et de relance.

Et la situation pourrait s'aggraver : quatre autres joueuses majeures seraient menacées d'absence pour la phase préparatoire de la compétition.

Une CAN sous haute tension

À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN féminine 2026 au Maroc, cette nouvelle secousse risque de laisser des traces au sein d'une sélection qui peine à retrouver la sérénité nécessaire pour renouer avec les sommets du football africain.

Le stage, qui devait être celui de la reconstruction, est devenu celui de la discorde. La méthode de choc, pensée pour dynamiser le groupe, a produit l'effet inverse.

Les Lionnes Indomptables, déjà fragilisées, abordent la CAN dans une atmosphère de crise. Le Maroc, qui les attend fin juillet, pourrait bien assister à une contre-performance annoncée.

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