BELGIQUE :: Un mémorial Marcel Tchangue organisé par la diaspora combattante camerounaise le 4 juillet prochain :: BELGIUM

Il est décédé le mardi 9 juin 2026. La Diaspora camerounaise prépare un hommage pour ce combattant des libertés le 4 juillet 2026 à Tubize en Belgique

Un mémorial en son honneur.

Marcel Tchangué était un activiste politique camerounais résidant en Belgique. Il était principalement connu pour son engagement au sein de la diaspora et son opposition au régime de Yaoundé. Il était l’un des membres fondateurs du Collectif des organisations démocratiques et patriotiques des Camerounais de la diaspora (CODE), un mouvement hostile au gouvernement de Paul Biya. Idem pour le Mouvement de Février 2008 au Cameroun et plusieurs autres organisations.

Marcel Tchangue a consacré plus de trois décennies à accompagner les combats de la diaspora camerounaise, à soutenir les initiatives citoyennes et à défendre l’idéal d’un Cameroun « plus juste, plus libre et plus fraternel ».

Le mémorial se tiendra à la Salle des fêtes du Complexe sportif Stade Leburton, située Allée des Sports 7 à Tubize, en présence de proches, de représentants de la diaspora et de personnalités venues saluer la mémoire de Marcel Tchangue. L’événement est présenté comme un moment de recueillement mais aussi de transmission de l’héritage laissé par celui que le comité décrit comme une figure marquante de l’engagement citoyen camerounais à l’étranger.

Il s’est publiquement illustré en s’associant aux revendications liées au Mouvement de février 2008 au Cameroun, marqué par des manifestations contre la vie chère et la révision constitutionnelle. Accusé d’avoir participé à des dégradations au sein de l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles en janvier 2019, il a fait l’objet de poursuites judiciaires dont il avait fini par avoir un gain de cause face à ses accusateurs.

La justice belge l’a reconnu non coupable des faits de détérioration. L’ambassadeur du Cameroun en Belgique a par la suite été condamné à lui verser des indemnités de procédure.

La Diaspora camerounaise prépare un hommage pour ce combattant des libertés le 4 juillet 2026

Pour assurer le bon déroulement du Mémorial Marcel Tchangue, le comité d'organisation sollicite une mobilisation financière destinée à couvrir les différentes dépenses liées à l’organisation. Les fonds serviront notamment à l’accueil de la famille et des délégations, aux installations mémorielles, à la communication ainsi qu’aux aspects logistiques de cette grande veillée. « Aucune contribution n’est trop modeste », soulignent les organisateurs, qui invitent également le public à relayer largement leur campagne de collecte de fonds.

Des références de collecte des fonds dédiés à ce mémorial en son honneur ont été rendu publique le semaine dernière.

Paypall: fomo365@gmail.com Cash: Contacter Emmanuel FOMO au +32 498 03 92 03. Leetchi: https://www.leetchi.com/fr/c/contribution-pour-les-obseques-de-marcel-tchangue-9608727?utm_source=native&utm_medium=social_sharing&utm_id=post_creation&fbclid=IwY2xjawSu6QJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBUbTg5UEdNckd3Z0E5UVI1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtAzzReFYUCqg-lZ2OXHEE2mi2pNaHhpGdYe-wAMs2zWznwS77g_P4TaxzTr_aem_sJkc0XsyueA-MljQ9S0hTw

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