CAMEROUN :: Kribi : 2,6 milliards FCFA pour faire du port un géant logistique :: CAMEROON

Le Port de Kribi continue de renforcer son attractivité grâce à de nouveaux investissements dans les infrastructures logistiques. Africa Global Logistics (AGL) a officiellement inauguré, le 25 juin, la deuxième phase de son Kribi Logistics Hub (KLH) avant de lancer les travaux de la troisième étape de ce vaste complexe logistique. Au total, près de 5,6 milliards de FCFA sont mobilisés pour ces deux phases, destinées à accompagner le développement des filières coton et cacao.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Patrice Melom, Directeur général du Port Autonome de Kribi, de Yves Roger Melingui, Directeur général de Kribi Port Industrial Zone (KPIZ), ainsi que de plusieurs partenaires institutionnels et économiques.

La phase 2, désormais opérationnelle, s'étend sur une superficie de 1,5 hectare, dont 5 000 m² aménagés. Les nouvelles installations comprennent un parc de stockage pavé de 10 000 m², un entrepôt de 3 000 m² répondant aux exigences de la filière coton, un atelier mécanique destiné à la maintenance des équipements, ainsi que deux bases-vie réservées respectivement au personnel d'AGL et aux transporteurs routiers.

D'un coût d'environ 3 milliards de FCFA, cette extension vise à renforcer les capacités logistiques du port afin de mieux répondre aux besoins des opérateurs économiques. « Cette deuxième phase est dédiée à l'accompagnement des acteurs majeurs dans des filières comme le coton », a expliqué Thibaut Lame, Directeur général d'AGL Cameroun.

Une nouvelle étape tournée vers le cacao

Dans la foulée, AGL a procédé à la pose de la première pierre de la phase 3 du Kribi Logistics Hub. Ce futur développement, dont la réalisation est prévue entre juillet 2026 et avril 2027, nécessitera un investissement supplémentaire de 2,6 milliards de FCFA.

Le projet prévoit l'aménagement de 2,9 hectares supplémentaires avec un entrepôt de 9 000 m², un yard pavé de 5 000 m², un pont-bascule et une voie de contournement destinée à fluidifier les mouvements des camions. Cette nouvelle infrastructure sera principalement consacrée à la filière cacao, autre secteur stratégique des exportations camerounaises.

Pour Thibaut Lame, cette progression traduit la montée en puissance du hub logistique. « La phase 1 a permis de poser les fondations, la phase 2 marque une montée en capacité et en performance, tandis que la phase 3 symbolisera l'entrée dans la maturité », a-t-il déclaré.

À l'issue du programme, le Kribi Logistics Hub couvrira près de 7 hectares et disposera d'infrastructures capables d'accompagner un trafic annuel estimé à un million d'équivalents vingt pieds (EVP), consolidant ainsi la position du Port de Kribi comme plateforme logistique de référence en Afrique centrale.

Un port en pleine expansion

Pour Patrice Melom, ces investissements illustrent la transformation continue du Port de Kribi. Le Directeur général du Port Autonome de Kribi estime que l'enchaînement des différentes phases du projet reflète le dynamisme de l'ensemble des acteurs présents sur la plateforme.

Selon lui, cette évolution confirme le rôle grandissant du port dans la création de richesses au Cameroun, notamment avec les perspectives offertes par les exportations minières et le développement futur des activités de transformation industrielle.

À travers ces nouveaux investissements, AGL réaffirme sa volonté d'accompagner la croissance du commerce régional en développant des infrastructures logistiques modernes. Cette stratégie s'inscrit dans son programme « Performance 2030 », qui vise à renforcer la compétitivité des chaînes logistiques et à soutenir l'intégration économique du Cameroun et de l'Afrique centrale.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp