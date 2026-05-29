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Washington DC : chez Christophe TAPA, la diaspora camerounaise célèbre son unité et son rayonnement culturel

Dans une atmosphère empreinte de solennité, de fraternité et d'authenticité, le domicile de Christophe TAPA et de son épouse s'est mué, le temps d'une soirée, en véritable vitrine de l'hospitalité camerounaise au cœur de Washington DC.

Organisée en prélude au très attendu Festival culturel du Cameroun d'Amérique du Nord , cette veillée d'accueil a rassemblé des personnalités traditionnelles, économiques et communautaires de premier plan, dans une communion aussi rare que symbolique.

Dès les premières heures, les invités ont été plongés dans une ambiance chaleureuse où élégance africaine, traditions ancestrales et esprit de diaspora s'entremêlaient avec harmonie. Autour de tables généreusement garnies de mets africains, les échanges ont rapidement dépassé le cadre des rétrouvailles pour aborder des enjeux essentiels : transmission culturelle, identité, solidarité entre les peuples et avenir des Camerounais établis en Amérique du Nord.

La présence de figures emblématiques telles que Sa Majesté ETOGO, Roi des Batcinga, Chef MUKETE, Chef Lekunze, Sa Majesté Véronique MINTAMACK, ainsi que la légende du football africain Joseph Antoine Bell, a conféré à cette rencontre un caractère exceptionnel. À leurs côtés, plusieurs personnalités influentes de Washington DC et acteurs du développement communautaire ont partagé une vision commune : celle d'un Cameroun uni, rayonnant et fier de ses valeurs culturelles.

Moment fort de la soirée : l'arrivée d'Elie NKAMGUEU, président du Club Efficience, spécialement venu de Paris pour porter un message axé sur les dynamiques économiques capables d'impulser un développement durable du continent africain.

Un plateau télé, installé pour l'occasion, a permis aux invités de livrer leurs impressions sur leur séjour aux États-Unis et de poser les premiers jalons de ce qui s'annonce déjà comme un événement majeur : le Festival culturel du Cameroun d'Amérique du Nord . Face aux caméras de Media2Africa, chacun a exprimé avec émotion et conviction sa vision d'une diaspora forte, structurée et profondément attachée à ses racines.

Bien plus qu'une simple réception, cette soirée chez Christophe TAPA s'est imposée comme une démonstration éclatante de l'unité camerounaise, une célébration vivante des traditions africaines et le prélude promettant d'un rendez-vous culturel appelé à marquer durablement l'histoire de la diaspora camerounaise en Amérique du Nord.

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