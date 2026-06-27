CAMEROUN :: Owona Nguini : « Le projet d'Eto'o ne mérite même pas d'être noté » :: CAMEROON

Invité de l'émission « Obama Time » sur A1, le politologue Mathias Eric Owona Nguini a littéralement pulvérisé le projet de Samuel Eto'o à la tête de la Fecafoot, qualifiant sa gestion de « non-professionnelle » et refusant de lui attribuer ne serait-ce qu'une note.

Il est 22 heures sur A1. Ernest Obama reçoit ce soir un homme qui ne vient pas pour faire de la politique, mais pour dire la vérité ou du moins, la sienne. Mathias Eric Owona Nguini, professeur d'université, politologue reconnu, s'installe sur le plateau de « Obama Time ». La question est simple : quelle note donneriez-vous au projet de Samuel Eto'o Fils, « Rétablir le football camerounais à sa gloire d'antan » ?

La réponse est un coup de massue.

« Cette gestion de la Fecafoot autour du projet “Redonner au football toute sa grandeur“ ne mérite même pas d'être notée. Ça ne vaut même pas la peine d'effort. »

En quelques secondes, le ton est donné. Ce n'est pas une critique. C'est une exécution. Devant des millions de Camerounais qui rêvaient de voir leur légende du ballon rond transformer la Fédération en machine de guerre, Owona Nguini vient d'éteindre l'espoir. Mais pourquoi tant de virulence ? Et surtout : a-t-il raison ?

Le contexte : une promesse, quatre ans, un bilan contesté

Décembre 2021. Samuel Eto'o Fils, icône planétaire du football, triple vainqueur de la Ligue des champions, est élu à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Son projet ? « Redonner au football camerounais toute sa grandeur » un slogan qui fait vibrer tout un pays.

Quatre ans plus tard, le rêve s'est mué en cauchemar pour beaucoup. L'équipe nationale masculine, les Lions Indomptables, a connu des résultats en dents de scie. L'équipe féminine, les Lionnes, a échoué à se qualifier pour la CAN 2025 une première. La gestion est qualifiée de « chaotique » par les détracteurs, qui évoquent « un climat tendu, des décisions contestées et un manque de résultats visibles ».

Le coup de tonnerre d'Owona Nguini

C'est dans ce contexte que Mathias Eric Owona Nguini, professeur à l'Université de Yaoundé II, a été invité sur le plateau d'Ernest Obama. Et il n'a pas pris de gants.

« Eto'o a un diplôme en football et tout ça. Voilà le résultat. » La pique est acérée. Owona Nguini ne remet pas en cause le parcours sportif du champion il serait malvenu de le faire. Mais il attaque là où ça fait mal : la compétence managériale.

« Pensez-vous que ce qui se passe est un management professionnel du football ? Pensez-vous que c'est professionnel ? Regardez comment fonctionne le financement de la ligue. Est-ce le management qu'il a appris à l'UEFA ? »

La question est rhétorique. La réponse, dans l'esprit du professeur, est évidente : non.

« Le football, ce n'est pas seulement une affaire de mollets »

La phrase choc de la soirée, celle qui va faire le tour des réseaux sociaux, tombe comme un couperet :

« Le football n'est pas seulement une question de mollets. C'est aussi une question de cerveau. »

Derrière cette formule percutante se cache une critique profonde : le football de haut niveau ne se gère pas avec la gloire passée. Il nécessite des compétences de gestion, de la vision stratégique, une compréhension des enjeux financiers et humains. Un diplôme UEFA ne suffit pas encore faut-il savoir l'appliquer.

Un projet à « mettre de côté »

Pour Owona Nguini, le projet « Redonner au football toute sa grandeur » est un échec tel qu'il ne mérite même pas une note.

« Cette gestion de la Fecafoot autour du projet ne vaut même pas la peine d'être signalée », martèle-t-il.

Un constat radical. Trop radical pour certains. Mais qui résonne avec les critiques déjà formulées par d'autres observateurs. Début 2025, un article d'Africa-Press titrait : « Comment Samuel Eto'o arrive-t-il à dormir avec un tel bilan ? ». Le même média évoquait des « lacunes managériales », des « violations des règlements », des « licenciements abusifs » et des « soupçons de trucage de matchs ».

Les deux visages d'Eto'o

Faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain ? Certains observateurs appellent à la nuance.

Le Pr Prosper Nkou Mvondo, invité sur le plateau de « La Vérité en Face » en juillet 2025, a tempéré les critiques : « Ce n'est pas l'arrivée en 2021 de Samuel Eto'o et de son comité exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football qui va conduire à la résolution de tous les problèmes du sport au Cameroun, qui sont aussi vieux et qui datent de l'époque de Mathusalem. »

Il reconnaît néanmoins des efforts : « Samuel Eto'o et son comité exécutif essaient de faire ce qu'ils peuvent. On ne peut pas résoudre les problèmes du football camerounais sans avoir résolu les problèmes du sport camerounais en général. »

Les chiffres qui fâchent

Le bilan d'Eto'o à la Fecafoot est contrasté :

- Réélection en novembre 2025 avec 85 voix sur 87

- Inauguration d'un nouveau siège à Yaoundé en mai 2026

- Accord de financement de 9 milliards de FCFA pour la construction de stades

- Mais aussi : suspension de quatre matches par la CAF en janvier 2026, accusations d'« absence chronique » (moins de 100 jours au bureau en quatre ans), contentieux avec l'équipementier Le Coq Sportif et l'entraîneur Antonio Conceição

Les racines d'un conflit ancien

La tension entre Owona Nguini et Eto'o ne date pas d'hier. Le politologue estime que les difficultés des Lions Indomptables trouvent leur origine dès 2009, autour d'une polémique sur le brassard de capitaine. Selon lui, cette crise interne « a pourri la CAN 2010, la Coupe du monde 2010, empêché le Cameroun de se qualifier pour les CAN 2012 et 2013, avant d'aboutir à la catastrophe de la Coupe du monde 2014 ».

Owona Nguini va même plus loin : « Samuel Eto'o est celui qui a mis le désordre dans le football camerounais. »

Une déclaration qui divise

Les propos du professeur ont suscité de vives réactions. Lui-même a dénoncé une entreprise de « lynchage systématique » à son encontre, alors qu'il estimait avoir tenu des propos « pondérés » en pointant les responsabilités partagées dans l'échec des Lions.

« Avec une déclaration aussi pondérée, est-ce que je mérite une telle entreprise de lynchage systématique ? » s'est-il interrogé.

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