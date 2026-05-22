Chantal Biya : la Première Dame grimpe-t-elle dans l’ordre protocolaire camerounais ? :: CAMEROON

Lors de la célébration du 20 mai à Yaoundé, un détail protocolaire a tout changé. Le commentateur de la CRTV, Ben Menu Pufong, a désigné le Premier ministre comme la “5e personnalité importante” de l’État. Avant l’arrivée du président Paul Biya, trois autres hautes figures étaient encore attendues. Le public a vu défiler le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, puis la Première Dame, Chantal Biya. L’ordre a immédiatement suscité des interrogations sur son véritable rang institutionnel.

Ce que l’on a vu sur le boulevard le 20 mai

Le défilé national s’est déroulé selon un protocole d’État strict. Les personnalités arrivent par ordre d’importance croissante, avant le chef de l’État. Le Premier ministre, numéro deux du gouvernement, a été annoncé comme cinquième. Puis sont arrivés successivement le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, et enfin Chantal Biya. Cette ordre d’arrivée des personnalités a placé la Première Dame après les deux présidents de chambres, mais avant tout autre ministre ou dignitaire. Jamais un tel rang ne lui avait été publiquement attribué lors d’une cérémonie officielle.

Pourquoi cette séquence alimente la controverse

La Constitution camerounaise ne définit aucune fonction officielle pour la Première Dame. En droit, Chantal Biya ne figure pas dans la hiérarchie de succession en cas de vacance du pouvoir. Pourtant, le protocole d’État lui a accordé une place immédiatement avant le président Paul Biya. Plusieurs observateurs y voient une influence symbolique croissante, façonnée par des décennies de présence aux côtés du chef de l’État. D’autres y lisent une simple courtoisie protocolaire, sans valeur constitutionnelle. Le débat porte sur la frontière entre usage coutumier et reconnaissance officielle.

Comment s’est construit ce rang informel

Le protocole d’État camerounais repose sur une combinaison de textes et de pratiques héritées. Aucun décret ne fixe explicitement la place de la Première Dame. Sa position se négocie au fil des cérémonies, par l’usage et la volonté de la présidence. Le commentaire de la CRTV, média d’État, ne relève pas du hasard. Il reflète une instruction officieuse. En annonçant que trois personnalités manquaient encore après le Premier ministre, le commentateur a validé un ordre où Chantal Biya devance l’ensemble du gouvernement. Ce mécanisme d’affirmation progressive transforme une absence de droit en quasi-précédent.

Cette séquence va alimenter les débats politiques et médiatiques. L’opposition peut y voir une dérive personnaliste du pouvoir. Les soutiens du régime y liront une reconnaissance méritée. La question de la succession, déjà sensible, resurgira avec plus d’acuité. La répétition de tels précédents pourrait brouiller la lisibilité des institutions. Si la Première Dame acquiert un rang protocolaire permanent sans texte, c’est tout l’équilibre entre pouvoirs constitutionnels et influences informelles qui se fragilise. D’autres pays africains connaissent des situations similaires, où l’épouse du chef de l’État gagne en visibilité sans statut juridique clair.

Une question ouverte sur l’évolution du pouvoir

La Constitution camerounaise restera-t-elle silencieuse sur le rôle de la Première Dame, ou faudra-t-il un jour clarifier son rang pour éviter toute ambiguïté ? L’ordre du 20 mai n’est pas un coup d’État, mais il interroge la frontière entre symbole et institution. Tant que le vide juridique persiste, chaque cérémonie pourra réinventer la hiérarchie.

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