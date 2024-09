CAMEROUN :: Inquiétudes sur la santé de Paul Biya : malaise en Suisse, intervention chirurgicale ? :: CAMEROON

Des informations contradictoires circulent concernant l'état de santé du président camerounais Paul Biya, 91 ans, alors qu'il devait se rendre à New York pour l'assemblée générale de l'ONU. Selon des sources proches du pouvoir, le plus ancien chef d'État en exercice au monde aurait subi un grave malaise en Suisse, lié à des problèmes de prostate.

L'entourage du président Biya, au pouvoir depuis 42 ans, semble maintenir un silence officiel sur la situation, alimentant les spéculations et l'inquiétude. Cette absence de communication officielle a donné lieu à la diffusion d'informations divergentes par divers canaux, y compris des membres de la famille présidentielle et des dignitaires du régime.

Deux versions principales circulent actuellement :

1. Selon une première source, le président Biya aurait été opéré par son médecin personnel en Suisse, où il se trouvait initialement.

2. Une autre source affirme que le chef d'État camerounais aurait été transféré d'urgence de Genève vers une clinique française, dont la localisation est tenue secrète, pour y subir une intervention chirurgicale.

Cette situation soulève de nombreuses questions sur la continuité du pouvoir au Cameroun et la capacité du président à assurer ses fonctions. L'absence de Paul Biya à l'assemblée générale de l'ONU, un rendez-vous diplomatique majeur, pourrait avoir des implications significatives pour la représentation du Cameroun sur la scène internationale.

Le manque de transparence autour de l'état de santé du président n'est pas sans rappeler des situations similaires dans d'autres pays africains, où la santé des dirigeants est souvent traitée comme un sujet tabou. Cette opacité alimente les rumeurs et peut potentiellement déstabiliser la situation politique du pays.

La longévité politique de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, fait de lui une figure centrale de la vie politique camerounaise. Son absence prolongée ou une détérioration significative de son état de santé pourrait avoir des répercussions importantes sur la stabilité du pays.

Les observateurs politiques s'interrogent sur les mécanismes de succession en place au Cameroun en cas d'incapacité du président à gouverner. La constitution camerounaise prévoit que le président du Sénat assure l'intérim en cas de vacance du pouvoir, mais la mise en pratique de cette disposition n'a jamais été testée sous le régime actuel.

Cette situation met également en lumière les défis liés à la gérontocratie politique dans certains pays africains, où des dirigeants âgés restent au pouvoir malgré des préoccupations croissantes concernant leur santé et leur capacité à gouverner efficacement.

Au niveau international, l'incertitude entourant l'état de santé de Paul Biya pourrait affecter les relations diplomatiques du Cameroun, notamment dans le contexte des conflits en cours dans les régions anglophones du pays et de la lutte contre le terrorisme dans la région de l'Extrême-Nord.

Les partenaires internationaux du Cameroun, y compris la France, les États-Unis et les institutions multilatérales comme l'ONU, suivent de près l'évolution de la situation. L'absence d'informations claires pourrait compliquer les efforts diplomatiques et les programmes de coopération en cours.

En conclusion, l'opacité entourant l'état de santé du président Paul Biya soulève des inquiétudes légitimes sur la gouvernance du Cameroun. La nécessité d'une communication transparente et d'une préparation adéquate à une éventuelle transition devient de plus en plus pressante, alors que le pays fait face à de nombreux défis internes et externes.