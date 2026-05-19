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Fête de l'Unité au Cameroun : téléphones interdits au Boulevard du 20 Mai et au Palais de l'Unité
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Fête de l'Unité au Cameroun : téléphones interdits au Boulevard du 20 Mai et au Palais de l'Unité :: CAMEROON

Pour la première fois à cette échelle, les téléphones portables sont formellement bannis des espaces officiels de la Fête de l'Unité. La mesure s'applique simultanément au Boulevard du 20 Mai et au Palais de l'Unité. Elle concerne des centaines d'invités de rang institutionnel.

Le dispositif, tribune par tribune

L'interdiction couvre l'intégralité des tribunes du défilé : sections A, B, C et tribunes latérales. Membres du gouvernement, corps diplomatique, dignitaires et personnels d'appui non accrédités sont tous concernés sans exception.

Seuls les professionnels des médias officiels et les équipes de communication présidentielle, munis de badges spécifiques, conservent l'accès à du matériel de captation. Pour tous les autres, le smartphone reste au véhicule ou aux points de dépôt.

Au Palais de l'Unité, la règle est plus stricte encore. La tolérance zéro s'applique lors du dîner d'État offert par le couple présidentiel. Aucun invité politique, opérateur économique ou représentant de la société civile ne franchit le seuil des salons avec un appareil connecté.

Trois raisons officielles, une logique de contre-ingérence

Les autorités avancent des justifications précises, articulées autour de trois axes.

Le premier est sécuritaire au sens strict. Un smartphone moderne peut fonctionner comme déclencheur à distance ou outil de géolocalisation en temps réel. La restriction des signaux cellulaires à proximité immédiate des autorités constitue, selon la haute hiérarchie sécuritaire, une mesure de contre-ingérence désormais standardisée à l'échelle internationale.

Le deuxième axe concerne le cyber-espionnage. Les capacités d'enregistrement audio et vidéo des terminaux actuels exposent tout espace stratégique à des fuites d'informations involontaires ou délibérées. Le Palais de l'Unité est explicitement qualifié de lieu de souveraineté nécessitant une étanchéité informationnelle maximale.

Le troisième motif est protocolaire. Lors des éditions précédentes, des comportements jugés incompatibles avec la solennité de l'événement selfies, diffusions en direct, captations non autorisées avaient été relevés. Cette édition entend y mettre fin définitivement.

Un dispositif de contrôle inédit

L'application de ces directives repose sur un déploiement conjoint de la Garde Présidentielle et de la Direction de la Sécurité Présidentielle. Portiques de détection de métaux, scanners de dernière génération et fouilles systématiques sont installés à chaque point d'accès.

Des espaces de dépôt temporaire numérotés sont prévus pour les personnes se présentant avec leurs appareils. Les autorités recommandent toutefois de laisser les téléphones hors des sites avant même d'arriver.

Ce que cette décision dit du moment présent

Cette mesure redéfinit concrètement les usages lors des cérémonies d'État camerounaises. Elle normalise un niveau de contrôle de l'environnement informationnel que peu d'événements institutionnels africains avaient jusqu'ici formalisé à cette échelle.

Si le dispositif est reconduit et étendu, il pourrait modifier durablement la relation entre les élites invitées et l'espace de représentation du pouvoir. La captation spontanée qui permettait une forme de circulation informelle de l'information institutionnelle disparaît au profit d'un flux médiatique entièrement maîtrisé par la présidence.

La question que pose cette évolution dépasse le cadre camerounais : jusqu'où la sécurisation des espaces souverains peut-elle légitimement restreindre la documentation citoyenne des événements publics financés par l'État ?

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