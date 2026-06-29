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Introduction en Bourse : ADC S.A. franchit une nouvelle étape vers la BVMAC
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CAMEROUN :: Introduction en Bourse : ADC S.A. franchit une nouvelle étape vers la BVMAC :: CAMEROON

Le processus d'introduction de la société Aéroports du Cameroun (ADC S.A.) à la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) poursuit son évolution de manière satisfaisante. C'est le principal enseignement de l'atelier d'évaluation et de restitution organisé le 24 juin 2026 à Kribi, en présence des membres du Conseil d'administration, de l'Assemblée générale, des représentants de la BVMAC, des cabinets-conseils et des sociétés de bourse chargés d'accompagner l'entreprise dans cette opération stratégique.

Les travaux ont permis de faire le point sur les différentes étapes déjà franchies. Le Chef de la Division du Contrôle de Gestion, Patrick Mbarga, a présenté l'état d'avancement du processus, avant que les cabinets Deloitte and Touche, NYA and CO ainsi que SDB Emerald Securities Services Bourse S.A. n'exposent les résultats de leur évaluation.

À l'issue des échanges, le Directeur général de la BVMAC s'est montré particulièrement optimiste. Selon lui, ADC S.A. remplit désormais les principales exigences requises pour intégrer le marché financier sous-régional et pourrait être admise directement dans le compartiment « Premium », réservé aux entreprises répondant aux standards les plus élevés de gouvernance et de performance.

Les représentants des ministères des Transports et des Finances ont également réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner cette opération. Représentant la tutelle technique, Mme Samnick a assuré du soutien constant du ministère des Transports pour garantir le succès du projet. De son côté, M. Hayatou, chargé du suivi du processus au ministère des Finances, a estimé qu'ADC S.A. était sur la bonne voie et pourrait devenir la première des quatre entreprises publiques concernées à être effectivement introduite en Bourse.

Ces appréciations positives confortent le Conseil d'administration et la Direction générale d'ADC S.A., qui entendent accélérer les dernières étapes de la procédure.
L'introduction d'ADC S.A. s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à dynamiser le marché financier de la CEMAC tout en ouvrant une partie du capital de certaines entreprises publiques aux investisseurs. Depuis le lancement du projet, l'entreprise a conduit plusieurs chantiers majeurs, notamment le diagnostic de conformité aux exigences de la COSUMAF et de la BVMAC, le recrutement d'experts financiers et de banques d'affaires, ainsi que la structuration juridique et technique du dossier.

La dernière phase attendue reste la cotation officielle des actions sur la BVMAC, qui permettra l'ouverture du capital de l'entreprise au public et aux investisseurs institutionnels. Les différents acteurs impliqués affichent désormais leur volonté d'accélérer les procédures afin de respecter le calendrier fixé par le top management d'ADC S.A. et les autorités publiques.
 

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