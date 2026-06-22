SOCIÉTÉ À LA DÉRIVE: LE CAMEROUN SE MEURT, VICTIME DE SES PROPRES ENFANTS... :: CAMEROON

Le cri d'un enfant qui a mal pour son pays. Le Cameroun traverse l'un des moments les plus tristes de son histoire sociopolitique. Si une guerre civile n'est pas encore déclenchée, tous les ingrédients sont réunis pour la sauce.

Ce qui pouvait être considéré hier comme "des faits divers récurrents" dénote de la tension palpable dans le pays. Des assassinats en plein jour, des meurtres, des agressions (verbales et physiques) des plus violentes aux plus spectaculaires, l'irrespect, la défiance, la confusion des genres, etc, rien mais alors rien n'est plus horrible, plus immoral, plus inacceptable pour une catégorie de Camerounais.

On s'autoflagelle à longueur des journées, on s'insulte, on s'auto-detruit, on casse tous les codes. Plus rien n'est intouchable, plus rien n'est épargné...même pas la petite dignité, la petite fierté qui caractérisait le Camerounais. Tout est desacralisé.

Cela devient nauséeux et très embêtant: il faut le dire sans ambages. C’est le cas ave tous ces débats entre "Églisiens et Hiboux". Comme si nous n'avons plus rien à faire dans ce pays. C'est quoi ce peuple qui focalise toute son attention sur ce qui peut être considéré comme "la périphérie des problèmes du Cameroun"?

Qu'est-ce qui arrive donc au Cameroun et aux Camerounais? N'y a-t-il pas une bonne et belle voix dans ce pays pour y mettre fin, pour arrêter la dégringolade ? Le mal croît quand les gens bons ne font rien, ne disent rien.

Nous en appelons à une prise de conscience, à un sursaut d'orgueil sous l'arbre à palabres, selon les traditions bien de chez nous, pour exorciser le mal camerounais. Mais une question demeure: Cela est-il encore possible? Le Cameroun compte-t-il encore des figures de notabilité, jouissant d'une certaine crédibilité, capables de faire entendre raison à notre société ?

L'ensauvagement actuel ne va-t-il pas perdre définitivement notre société, notre pays ? Avons-nous intérêt à tout détruire ? À tout desacraliser ? La grandeur de notre pays ne réside-t-elle pas dans l'union, dans l'unité, dans la retenue comme nos anciens nous l'ont appris?

Il faut conspuer les démons de 2018, associés à ceux de 2016.

Depuis ces dates, le loup est entré dans la bergerie camerounaise et la MAISON CAMEROUN se meurt.

HALTE À L'AUTO-DESTRUCTION DU CAMEROUN

HALTE À L'AUTO-DESTRUCTION DES ENFANTS DE CE PAYS

HALTE AU SUICIDE COLLECTIF

DITES: "HALTE..." SVP

Dr Simon MOUSSI

Directeur de publication

AFRIK'ACTUELLE MAGAZINE

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