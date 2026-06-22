Camer.be
SOCIÉTÉ À LA DÉRIVE: LE CAMEROUN SE MEURT, VICTIME DE SES PROPRES ENFANTS...
CAMEROUN :: POINT DE VUE

SOCIÉTÉ À LA DÉRIVE: LE CAMEROUN SE MEURT, VICTIME DE SES PROPRES ENFANTS... :: CAMEROON

Le cri d'un enfant qui a mal pour son pays. Le Cameroun traverse l'un des moments les plus tristes de son histoire sociopolitique. Si une guerre civile n'est pas encore déclenchée, tous les ingrédients sont réunis pour la sauce. 

Ce qui pouvait être considéré hier comme "des faits divers récurrents" dénote de la tension palpable dans le pays. Des assassinats en plein jour, des meurtres, des agressions (verbales et physiques) des plus violentes aux plus spectaculaires, l'irrespect, la défiance, la confusion des genres, etc, rien mais alors rien n'est plus horrible, plus immoral, plus inacceptable pour une catégorie de Camerounais. 
On s'autoflagelle à longueur des journées, on s'insulte, on s'auto-detruit, on casse tous les codes. Plus rien n'est intouchable, plus rien n'est épargné...même pas la petite dignité, la petite fierté qui caractérisait le Camerounais. Tout est desacralisé. 

Cela devient nauséeux et très embêtant: il faut le dire sans ambages. C’est le cas ave tous ces débats entre "Églisiens et Hiboux". Comme si nous n'avons plus rien à faire dans ce pays. C'est quoi ce peuple qui focalise toute son attention sur ce qui peut être considéré comme "la périphérie des problèmes du Cameroun"?

Qu'est-ce qui arrive donc au Cameroun et aux Camerounais? N'y a-t-il pas une bonne et belle voix dans ce pays pour y mettre fin, pour arrêter la dégringolade ? Le mal croît quand les gens bons ne font rien, ne disent rien. 

Nous en appelons à une prise de conscience, à un sursaut d'orgueil sous l'arbre à palabres, selon les traditions bien de chez nous, pour exorciser le mal camerounais. Mais une question demeure: Cela est-il encore possible? Le Cameroun compte-t-il encore des figures de notabilité, jouissant d'une certaine crédibilité, capables de faire entendre raison à notre société ? 

L'ensauvagement actuel ne va-t-il pas perdre définitivement notre société, notre pays ? Avons-nous intérêt à tout détruire ? À tout desacraliser ? La grandeur de notre pays ne réside-t-elle pas dans l'union, dans l'unité, dans la retenue comme nos anciens nous l'ont appris?
Il faut conspuer les démons de 2018, associés à ceux de 2016. 
Depuis ces dates, le loup est entré dans la bergerie camerounaise et la MAISON CAMEROUN se meurt. 

HALTE À L'AUTO-DESTRUCTION DU CAMEROUN 

HALTE À L'AUTO-DESTRUCTION DES ENFANTS DE CE PAYS

HALTE AU SUICIDE COLLECTIF

DITES: "HALTE..." SVP

Dr Simon MOUSSI
Directeur de publication 
AFRIK'ACTUELLE MAGAZINE

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Exode camerounais : pourquoi fuir n'est plus une option
SOCIÉTÉ À LA DÉRIVE: LE CAMEROUN SE MEURT, VICTIME DE SES PROPRES ENFANTS...
Owona Nguini, de critique à laudateur : l'itinéraire d'une compromission
PCRN en crise : Nourane Foster disparaît de la liste des députés
Biya en clinique suisse : et les hôpitaux camerounais ?
SNH : un ADG de 87 ans, une gestion « sexuellement transmissible »
Le régime fuit les élections comme la peste : et si l'urne était son poison ?
UN CERTAIN MONSIEUR NGUEFACK
La finance islamique est un levier structurant longtemps négligé
Chemin de fer Cameroun-Tchad : au-delà du tracé, une crise de crédibilité
Coupe du monde 2026 : la stigmatisation de trop
La politique s'invite sur le terrain: Le match Sénégal-France et les concessions de Faye à Macron
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:46
Exode camerounais : pourquoi fuir n'est plus une option

Exode camerounais : pourquoi fuir n'est plus une option
12:30
SOCIÉTÉ À LA DÉRIVE: LE CAMEROUN SE MEURT, VICTIME DE SES PROPRES ENFANTS...

SOCIÉTÉ À LA DÉRIVE: LE CAMEROUN SE MEURT, VICTIME DE SES PROPRES ENFANTS...
12:13
Henri Eyebé Ayissi : « L'époque des titres sans vérification est révolue »

Henri Eyebé Ayissi : « L'époque des titres sans vérification est révolue »
11:32
Anani Bindji est vivant : la famille dément

Anani Bindji est vivant : la famille dément
11:05
Madiba Run 4 Health 2026 : Douala nourrit des ambitions continentales.

Madiba Run 4 Health 2026 : Douala nourrit des ambitions continentales.

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo