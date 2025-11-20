Shanda Tonme, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) milite pour une concertation entre palestiniens et israéliens.

Selon lui, "chacun doit d’abord se pencher sur sa propre plaie, balayer dans sa cour, s’interroger sur ses fautes et chercher les solutions locales, avant de se fendre en plaidoiries pour les lointains".

QUAND LA PAIX S’IMPOSE,TOUT FAIRE POUR QU’ELLE SOIT CONSENSUELE ET SANS REPROCHES PALESTINIENS ET ISRAELIENS NOUS PARLENT

Pourvu que Gaza et la Cisjordanie respirent et que les petits écoliers palestiniens et israéliens grandissent autrement

Camerounaises et Camerounais, nous avons nos propres problèmes, nos régions anglophones en crise, nos disputes et intrigues tribales honteuses, nos mésententes ou incompréhensions électorales. Nous devons nous en occuper certes, mais dénier que les lointains nous concernent serait faire preuve d’immaturité inacceptable. La théorie d’un seul monde au regard des dangers et des enjeux, est une réalité, et l’urgence d’une attention globale est devenue une obligation.

Voyons, depuis le 7 octobre 2023, la face du monde a changé au Proche orient, là où deux peuples, Palestiniens et Israélien, sont en guerre, là où des peuples vivent au rythme des attentats à la bombe et des tueries choquantes et troublantes. La réalité est bien plus en arrière en ce qui concerne les sources, les causes, les acteurs directs et indirects. Pour l’instant, ce sont ces milliers de morts, ces drames, ces images apocalyptiques des champs de ruine là où se dressaient des villes, des vies et des labeurs, qui nous interpellent et souillent la mémoire de toute l’humanité.

Je voudrais ici, saluer, avant de porter la critique, la résolution du conseil de sécurité adoptée le 17 novembre 2025, malgré l’abstention de la Russie et de la Chine, deux membres permanents influents de cet organe. La résolution qui a été modifiée, négociée et débattue ardument avalise en quelque sorte le plan de paix du président américain Donald Trump. Aussitôt adopté, aussitôt rejeté par les deux principaux protagonistes, en l’occurrence Israël et le Hamas chez les Palestiniens. Bien que les Etats Unis aient manœuvré, notamment en passant par la France pour obtenir le soutien du président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas, un problème crucial se pose quant à l’entrée en vigueur effective de ce plan.

Vu pourtant sous un angle pragmatique, chaque effort, chaque petit pas, chaque mouvement vers et pour la paix, est un gain à saluer, à considérer et à promouvoir. Ceux qui depuis 1948 n’ont ni patrie ni répit ni dignité et tranquillité, savent mieux que quiconque ce que représente la paix. Et ceux dont les enfants, les parents et autres, ont été victimes du carnage du 7 octobre 2023 suite à l’attaque massive du Hamas, savent également ce que tranquillité veut dire. De part et d’autres, puisse les calculs malsains se taire et laisser la place pour une fois, à un vrai dialogue, une vraie paix. Israël n’est pas que son premier ministre, il y a des femmes et des hommes attachés à la paix dans ce pays, tout comme la Palestine n’est pas seulement le Hamas qui a le couteau entre les dents. Pourtant, la paix sans un consensus réel et large, inclusif et exhaustif, est un piège.

Ce qui est en jeu, ce sont les petits écoliers palestiniens, des familles, des femmes et des hommes qui ont tout perdu depuis longtemps, et qui pour certains, ne savent même plus dans quel monde ingrat ils se trouvent. Il y aura un Etat palestinien, et nous devons saluer l’action d’un pays comme la France qui aura pris les devants. Il y aura un Etat Israélien enfin en paix, et les deux peuples vivront un jour sans problèmes, en parfaite harmonie. La paix finit toujours par s’imposer. Palestiniens et Israéliens nous parlent vraiment, et nous rappellent tristement, combien et comment la guerre est sale, l’égoïsme suicidaire et la marginalisation source d’ennuis éternels. Le dialogue, que le dialogue, et seulement le dialogue, franchement. La paix n’a pas de prix, et la paix ne s’obtient pas sans un vrai dialogue, sans des gens préparés et volontaires pour le dialogue. Nous sommes concernés, de près ou de loin, directement ou indirecement./.