Yaoundé : Émeute au Commissariat de Mendong suite à l'Arrestation d'un Motard Anti-Corruption

Une tension extrême règne au poste de police de Mendong, dans la ville de Yaoundé, suite à l'arrestation d'un jeune motard qui aurait refusé de céder à une tentative de corruption. Selon les informations recueillies, l'incident s'est produit hier soir lorsque le jeune homme a été interpellé et a refusé de verser un pot-de-vin de 5 000 FCFA aux agents. Son incarcération immédiate a été perçue par ses pairs comme un abus flagrant d'autorité et une illustration de la corruption endémique qui affecte les relations entre forces de l'ordre et citoyens.

Ce matin, l'information s'est propagée comme une traînée de poudre au sein de la communauté des conducteurs de motos-taxis. Des dizaines de camarades du motard, informés de son sort, ont pris d'assaut le commissariat de police de Mendong, exigeant sa libération sans condition. L'atmosphère est rapidement devenue électrique. Initialement, le commissaire en charge du poste aurait menacé de déférer l'individu en justice, mais face à l'ampleur du mouvement de protestation et à la foule grossissante, il a été contraint de revoir sa position, appelant d'urgence des renforts pour sécuriser les lieux.

Ce n'est pas un incident isolé. Il cristallise la frustration accumulée par les motards de Yaoundé et d'autres professionnels de la route face aux pratiques de corruption routinières. Ce groupe, vital pour le transport urbain mais souvent marginalisé et ciblé par des extorsions, est en train de se muer en force de contestation sociale. L'appel à la mobilisation a été entendu bien au-delà de Mendong : des conducteurs de deux-roues de divers quartiers de la capitale camerounaise convergent vers le commissariat pour apporter leur soutien à leur collègue et dénoncer cette gouvernance par l'intimidation.

Ce mouvement spontané est un signal fort envoyé aux autorités sur la nécessité de lutter sérieusement contre les pots-de-vin et les abus policiers. La situation actuelle pose un défi majeur à l'État camerounais : comment rétablir la confiance entre la police et la population, notamment dans un secteur aussi sensible que celui des transports ?

