Bilbao a vibré au rythme de l’Afrique : une 8ᵉ édition inoubliable de la Grande Nuit Africaine
Bilbao a vibré au rythme de l'Afrique : une 8ᵉ édition inoubliable de la Grande Nuit Africaine

Bilbao, Espagne: 18 octobre 2025.
Le Pays basque espagnol a vécu, ce week-end, un moment d’exception. Pour sa 8ᵉ édition, la Grande Nuit Africaine de Bilbao a tenu toutes ses promesses, confirmant son statut d’événement phare de la diaspora africaine en Europe.
 
Dès le vendredi, des délégations venues de tout le continent européen ont convergé vers la capitale basque, dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Samedi soir, la salle de fête SALE RAW, située en périphérie de Bilbao, affichait complet : un véritable bain de culture, de sons et de couleurs.
 
Une vision signée Nash Tabufatu
Sous la houlette de Nash Tabufatu, promotrice de l’événement et figure emblématique de la scène culturelle africaine, cette édition a offert une nouvelle vision : audacieuse, lumineuse et profondément ancrée dans le partage.
Lumières, décors, rythmes et tenues… tout respirait la créativité africaine dans une ambiance festive et conviviale.
Bien que commencée tard, la soirée a rapidement pris des allures d’apothéose : hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vêtus tantôt de tenues africaines, tantôt européennes, ont répondu présent à l’appel de cette femme visionnaire.
 
Une parade d’honneur pour les VIP
Le moment solennel fut l’entrée des invités d’honneur, acclamés un à un selon la tradition. Car à Bilbao, venir à la Nuit Africaine, c’est un privilège réservé à ceux « qui peuvent », comme le rappelle l’expression consacrée.
Parmi les personnalités présentes : la princesse Bana, Washington Le Monument, Adrien de Banka, Flore De Lille, Jean Robert Ngamwo (Fôh 3000), Bébé Laure, Pigeon Voyageur, Guy Métang, Patrick MOUKALA, Guy Alexandre Mambo, Eric Christian Nya, L’or L’Argent, Solange Yomeni, Herman Temamen, Yannick de la FECAFOOT 16, Cécile Ndema, Bertille Ngongang, ainsi qu’un trio d’impresarios aguerris Pat, Eric et Guy Mambo, deux disck jock de classe mondial: DJ BAHAT et DJ DICTATEUR sans oublier de nombreux promoteurs culturels venus des quatre coins d’Europe.
 
Anniversaires, surprises et communion
Plus d’une dizaine d’invités ont profité de la soirée pour célébrer leur anniversaire. Chacun a eu droit à un gâteau personnalisé, preuve que Nash et son équipe avaient pensé à tout. Un geste symbolique, mais fort, qui a renforcé l’esprit de communion et de partage de la soirée.
Des artistes au sommet
Côté scène, Big Benji Mateke a ouvert le bal avec un remix envoûtant, avant d’interpréter le désormais culte Rosi Mouna, repris en chœur par le public. Puis vint Fadil le Sorcier, très attendu pour sa première apparition à Bilbao. Son pas de danse traditionnel et ses rythmes venus d’Afrique profonde ont littéralement électrisé la salle.
 
Une nuit de fête jusqu’à l’aube
Les lumières ne se sont éteintes qu’au petit matin, au grand regret des convives qui en redemandaient encore. Cette 8ᵉ édition a confirmé que la Nuit Africaine de Bilbao n’est pas qu’un simple événement : c’est une célébration vivante de la culture africaine, de la solidarité et du talent.
Merci Nash Tabufatu, pour cette flamme culturelle que tu ravives chaque année symbole d’un continent qui rayonne, fier et uni.
Vivement la 9ᵉ édition !

