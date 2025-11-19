CAMEROUN :: L'EFFET TCHIROMA : DÉCRYPTAGE D'UN "MIRACLE" POLITIQUE :: CAMEROON

Jamais dans l'histoire du Cameroun, un candidat de l'opposition se présentant à une élection présidentielle, n'avait été gratifié d'une répartition aussi large de ses suffrages sur l'étendue du territoire national.

D'aucuns se sont limités à expliquer cette performance par «l'effet d'aubaine» de l'élimination de Maurice KAMTO. C'est sans doute juste, mais insuffisant pour expliquer cette magie électorale.

En effet, ISSA TCHIROMA BAKARY a révélé aux yeux du monde, un terreau politique de la contestation extrêmement vigoureux, mis en hibernation par une opposition du compromis et de la compromission, incarnée par BELLO BOUBA MAÏGARI, qui y faisait figure d'opposant principal, notamment l'Est Cameroun et le Septentrion.

Extraordinairement, le temps d'une campagne électorale, ISSA TCHIROMA BAKARY a réalisé la moitié du chemin vers l'établissement d'un incontournable dialogue pour le retour de la paix dans le NOSO. Sa démarche fut dans cet exercice, d'un COURAGE exceptionnel et d'une très fine INTELLIGENCE POLITIQUE. Qualité d'ailleurs qui ont permis à ce candidat, handicapé par un engagement zélé au service du dictateur BIYA, non seulement de se lester de son désavantage, mais en même temps de prendre de l'ascendant sur ses concurrents.

L'un des indicateurs les plus pertinents de ce qu'il y a lieu d'appeler l'effet TCHIROMA dans l'opinion et le terrain politique camerounais, c'est l'irruption d'internautes nouveaux sur l'échiquier de la résistance, lesquels ont fait littéralement exploser toutes les pages des activistes, des lanceurs d'alertes, des communicants politiques les plus en vue...

Tenez :

- en quelques semaines, N'zui Manto, le lanceur d'alerte le plus puissant du Cameroun, a vu son audience se bonifier de quelques centaines de milliers followers, ce qui lui a permis de franchir le cap de 1 million d'abonnés.

- Boris Bertolt, le web journaliste le plus introduit, est passé de manière spectaculaire de 300.000 abonnés à 500.000 abonnés sur sa page principale.

- Le journaliste Paul Chouta, cumule désormais 700.000 abonnés sur ses pages TGV DE L'INFO et Paul Chouta.

- GÉNÉRAL Valsero , tout naturellement a également Franchi le cap du million d'abonnés.

- J.Remy NGONO, le plus capé d'entre tous, engrange une progression remarquable, il tutoie désormais 1,5 millions d'abonnés.

- Sandy Boston, qui a vu ses deux pages disparaître sous les feux nourris des fantassins de la dictature pendant la campagne, a en moins de deux mois, obtenu 100.000 abonnés sur une nouvelle page.

- Mbong Mendzui officiel, le nouveau turbo de la communication politique, est partie de quelques dizaines de milliers d'abonnés à plus de 140.000 dans dans le même temps.

- Michel Ngatchou, dont les pages ont fait l'objet d'une attaque atomique, a réalisé l'exploit de franchir en quelques semaines, le cap des 50.000 abonnés avec la page MveunNga Voice, qui ne porte même plus son nom...



Ces observations peuvent également être faites chez de nombreux autres web communicants dont Stéphane Tchoumbou, Angie Forbin, Laure Noutchang ...

Voilà donc la réalité politique confortée par des indications statistiques que j'ai pris le temps d'observer, froidement.

L'effet TCHIROMA est donc le mélange catalytique d'un courage certain et d'une excellente intelligence

politique qui a fait d'un terreau fertile, un verger qui ne tardera pas d'entrer en production.

