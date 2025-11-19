FRANCE :: Sa Majesté Cécile Henriette prend les rênes de la communauté BOKITO en diaspora

La diaspora BOKITO a vécu un moment historique avec l’installation officielle de Cécile Henriette comme représentante des chefs traditionnels de l’arrondissement de Bokito.

Figure bien connue de la communauté et personnalité dynamique du milieu associatif d’Arcueil, elle devient ainsi la première femme à occuper cette fonction, suscitant intérêt et admiration.

La cérémonie, organisée en présence de nombreux invités, membres de la diaspora, personnalités diverses, presse, famille et amis a marqué un tournant symbolique. Le patriarche Joseph Ateba Nkou, désigné par les autorités coutumières restées en Afrique, a procédé à l’investiture, lui conférant ainsi toute la légitimité requise.

Dotée d’un tempérament calme, d’une grande sagesse et d’un sens aigu de l’organisation, Cécile Henriette s’est, au fil des années, imposée comme une meneuse respectée. Son engagement constant, tant dans sa ville d’adoption que dans sa communauté d’origine, a largement contribué à renforcer la cohésion et la visibilité du Bokito et du Mbam sur la scène internationale.

À la tête d’un forum regroupant plus de 300 membres, elle a su apporter des solutions concrètes aux défis rencontrés par sa communauté, grâce à une vision claire, une rigueur de travail reconnue et une capacité naturelle à fédérer.

Son accession à ce poste, loin de surprendre ceux qui la connaissent, apparaît comme la continuité logique d’un parcours exemplaire. Elle ouvre aussi de nouvelles perspectives dans un univers traditionnellement réservé aux hommes.

La communauté ne peut que lui souhaiter pleine réussite dans cette nouvelle mission, qui vient couronner des années de dévouement et d’implication. Félicitations Sa Majesté Cécile Henriette pour cet accomplissement historique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp