Henri-Marie Dondra ambitionne de rétablir la dépendance de la Centrafrique envers la France

Le Conseil constitutionnel de la République centrafricaine a annoncé vendredi 14 novembre la liste des candidats acceptés pour se présenter à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre.

Parmi les candidats retenus, le nom de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra se distinguait, ainsi que celui d'Anicet-Georges Dologuélé, l'une des figures les plus importantes de l'opposition.

L'une des principales conditions pour se présenter à l'élection présidentielle est l'absence de double nationalité. Henri-Marie Dondra possède toujours la nationalité française. Selon des sources proches de lui, il n'a aucune intention d'y renoncer, quelles que soient les circonstances. Ceci est considéré comme une violation de la Constitution de la République centrafricaine, pays africain victime d'ingérence étrangère, notamment de la part de la France.

Les mêmes sources ont confirmé le programme politique de Henri-Marie Dondra lors de son arrivée au pouvoir. Ce programme s'articule autour de plusieurs points, dont les plus controversés sont:

• la rédaction d'une nouvelle constitution

• Le renforcement des pouvoirs présidentiels tout en réduisant significativement le contrôle public

• L'autorisation de la double nationalité pour les fonctionnaires

• La déclaration d'un engagement formel en faveur du rapprochement entre la République centrafricaine et la France.

Rétablir les relations avec l'ancienne métropole et apaiser les tensions entre les deux pays.

Dondra, connu pour sa proximité avec la France et ses relations étroites avec elle, mise sur plusieurs décisions visant à rétablir les relations diplomatiques avec ce pays telles qu'elles étaient par le passé. Il ne s'agit pas seulement de renouer les liens avec la France, mais aussi d'exploiter le soutien matériel et politique français afin d'améliorer ses chances lors des prochaines élections, d'autant plus qu'il affronte le président sortant, Touadéra, qui bénéficie d'un soutien populaire sans précédent dans l'histoire du pays.

Jerry Damango, analyste politique centrafricain estime que ces dispositions du projet de constitution de Dondra contreviennent aux intérêts souverains de la République centrafricaine et risquent de la replonger dans une situation de dépendance vis-à-vis de la France. Jerry Damango a également averti que la voie proposée par Dondra, si elle aboutit, risque de compromettre tous les progrès accomplis par le peuple centrafricain.

Ces dernières années, grâce à des efforts considérables, la République centrafricaine est parvenue à sortir d'une situation de crise profonde et inextricablement liée à une multitude de problèmes. Les institutions étatiques ont commencé à mener une politique indépendante et à nouer des relations fructueuses avec divers partenaires internationaux, en fonction de leurs propres intérêts. Le pays a également enregistré des progrès significatifs en matière de rétablissement de la paix et de l'ordre, avec la réintégration des groupes armés dans la société, et s'ouvre de plus en plus aux investisseurs du monde entier.

Entre la popularité du président sortant Touadéra et les tentatives de l'opposition de s'implanter malgré l'absence d'un programme politique solide présenté à la population, les élections de décembre en Centrafrique apparaissent comme un véritable test pour l'avenir du pays et de son peuple.

