Des millions d’abonnés Orange Cameroun sur le chemin CAN Total Energies Maroc 2025 :: CAMEROON

L’opérateur de télécommunications a présente sa « wish list », constituée de cadeaux inédits à l’instar des centaines de millions, des véhicules SUV de l’heure, des voyages pour aller supporter les Lions Indomptables lors de la prochaine CAN Total Energies Maroc 2025, et plusieurs autres lots de rêve pour tous camerounais. Transformant cette fin d’année en une véritable saison de cadeaux.

Une pluie de cadeaux pour les abonnés

La liste des lots mis en jeu a de quoi faire rêver. Pour cette fin d’année, les abonnés d’Orange Cameroun ont la possibilité de remporter des cadeaux exceptionnels qui changeront positivement leur quotidien. Parmi les récompenses phares, on retrouve des centaines de millions de FCFA en cash ; 50 voyages tous frais payés pour aller soutenir les Lions Indomptables à la CAN Total Energies 2025 au Maroc ; des véhicules SUV de l’heure et flambant neufs ; des dizaines de motos ; des Smart TV géantes de 65 pouces ; des milliers de maillots officiels des Lions Indomptables, etc.

La passion du football au cœur des célébrations

Sponsor majeur des Lions Indomptables toutes catégories confondues depuis 25 ans, Orange Cameroun place une nouvelle fois le football au cœur de sa campagne. Alors que nos chers Lions Indomptables s’apprêtent à conquérir une 6ème étoile continentale sur le sol qui les a couronnés en 1988, l'opérateur leader des télécommunications au Cameroun offre une opportunité unique aux supporters de vivre leur passion au plus près de l'action avec 50 voyages à gagner pour le Maroc et des milliers de maillots des Lions indomptables distribués chaque jour.

Cet engagement dans le football Camerounais va au-delà des équipes nationales. Orange Cameroun est résolument engagé dans le soutien du football à la base, notamment à travers son partenariat avec l'Académie Nationale de Football (ANAFOOT) depuis 2021. Un accompagnement qui a permis de former et de révéler plus de 2000 jeunes talents, filles et garçons, qui aujourd’hui, excellent dans les clubs d’élites en local comme dans les grands championnats étrangers, et dans toutes les catégories des Lions Indomptables. Permettant ainsi, d’assurer un avenir radieux à notre football, gage des grandes victoires futures.

Pour être éligible à la « Wish List » d’Orange Cameroun et ainsi bénéficier des super lots à gagner, les clients doivent simplement effectuer leurs transactions habituelles du quotidien. Il suffit de : Souscrire à un forfait Orange Bonus via le code #111*1# ou l’application Max it. Effectuer des paiements avec Orange Money chez les marchands partenaires, via le #150# ou le QR Code sur Max it. Pour les clients Business, renouveler un forfait Access Pro+, souscrire au Giga Data (#180#) ou payer ses factures Business Infinity par Orange Money (#150*3#).

La campagne lancée le 13 novembre 2025, s’étendra sur plus de 03 mois et ira jusqu’au 22 Février 2026, donnant ainsi la possibilité aux millions d’abonnés de multiplier leurs chances de gagner.

Appel à la vigilance : Attention aux arnaques !

Pour garantir la transparence du processus et protéger ses clients, Orange Cameroun tient à rappeler les consignes de sécurité. Les listes officielles des gagnants sont exclusivement publiées sur les pages digitales certifiées d’Orange Cameroun (Facebook, Twitter/X, etc.) et annoncées lors des programmes TV animés par les équipes de l'entreprise.

Les gagnants seront contactés uniquement par les numéros officiels suivants : 6 9000 9000 / 6 9000 9200/ 6 9000 9500

Ces numéros ne peuvent pas recevoir d’appels en retour. En cas de doute ou d’appel suspect, les clients sont invités à se rapprocher d’une agence Orange Cameroun, à appeler le service client au 8900, ou à dénoncer toute tentative d’arnaque via le code gratuit #150*60#.

Cette initiative vient couronner 25 années de proximité et d'engagement d'Orange Cameroun, qui continue de placer ses clients au cœur de ses priorités.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp