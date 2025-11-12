Fichier Solde et Personnel de l’État : le Cameroun passe à la vitesse supérieure avec AIGLES :: CAMEROON

- Cameroun- L’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) abrite depuis cette matinée de mardi la cérémonie d’ouverture du séminaire-atelier de renforcement des capacités des acteurs de la Gestion des Ressources Humaines de l’État (GRHE) des 11 et 12 novembre 2025.

Présidée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, M. Joseph LE, cette rencontre s’inscrit dans la vaste réforme de modernisation de l’administration publique camerounaise.

Placée sous le thème « Assainissement du Fichier Solde et Personnel de l’État et Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences à l’aune de AIGLES : Enjeux, Défis et Perspectives », la rencontre marque un tournant majeur dans la gouvernance des ressources humaines.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre Joseph LE a salué la volonté du gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, S.E. Paul Biya, de bâtir une administration performante, transparente et proche du citoyen.

Lancé officiellement le 1er janvier 2025, le progiciel AIGLES, Application Informatique de Gestion Logique des Effectifs et de la Solde se présente comme le cœur du dispositif de gestion numérique du personnel de l’État. Il vise à fiabiliser les données administratives, à maîtriser les effectifs et à optimiser la planification de la masse salariale.

L’opération d’assainissement du Fichier Solde et du Personnel de l’État, amorcée en 2005, est désormais une activité permanente. Elle répond à une exigence de transparence et d’efficacité dans la gestion des finances publiques. Les rapports récents ont toutefois révélé plusieurs insuffisances notamment le fonctionnement irrégulier des comités sectoriels , la lenteur dans l’enrôlement via l’application CARTO ; la maîtrise approximative des effectifsPnon-respect des textes encadrant la discipline et la formation.

Face à ces constats, le ministre a rappelé la nécessité de renforcer les capacités des responsables RH et d’assurer un suivi rigoureux des opérations d’assainissement. « Le temps des approximations est révolu. La modernisation de notre administration passe par la rigueur et la fiabilité des données », a-t-il martelé.

La réforme ne se limite pas à la purge du fichier. Elle s’appuie aussi sur deux outils majeurs : la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (GPEEC) et la cartographie des postes de travail.

Ces dispositifs permettent à l’État d’anticiper ses besoins, d’adapter les profils aux postes, et d’optimiser la gestion budgétaire, « La GPEEC est un instrument stratégique pour bâtir une administration de résultats », a souligné le ministre Joseph LE.

Grâce à ces outils, l’administration pourra désormais anticiper les métiers critiques, prévoir les départs à la retraite, et développer les compétences nécessaires à la modernisation du service public.

Le déploiement de AIGLES s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Développement 2020–2030 (SND30), qui place la performance publique et la valorisation du capital humain au centre des priorités nationales. Il permettra de fiabiliser les effectifs, de rendre la solde transparente; et de lier la planification budgétaire aux besoins réels en personnel.

Clôturant son propos, le ministre a invité les participants à une appropriation totale du dispositif AIGLES et à une mutualisation des bonnes pratiques au sein des administrations.

