TOGO :: L'offensive d'Afriland First Bank de Paul Fokam Kammogne chez Faure Gnassingbé

Afriland First Bank ( AFB ) poursuit son offensive en Afrique de l’Ouest. À Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, Paul FOKAM KAMMOGNE le promoteur de cette banque camerounaise, a été reçu en audience par le président du Conseil togolais, Faure GNASSINGBÉ.

Au menu des échanges, des opportunités d’investissement et des partenariats stratégiques pour le développement du Togo. Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour le fleuron de la Banque camerounaise.

En marge du Forum sur le commerce et l’investissement au Tchad, abrité par Abu Dhabi, une sobre rencontre a eu lieu. Grand visage de la finance camerounaise et fondateur du Groupe Afriland First Bank, Paul FOKAM KAMMOGNE a été reçu par Faure GNASSINGBÉ. « C’est la preuve que notre expertise bancaire camerounaise rayonne au-delà de nos frontières », s'est félicité un cadre du secteur financier à Douala au Cameroun. Une audience qui devrait marquer un tournant nouveau dans l'expansion d'Afriland First Bank en Afrique de l'Ouest.

Des opportunités d’investissement multisectorielles au Togo

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les opportunités d’investissement au Togo, dans la perspective de renforcer la coopération économique et de promouvoir un développement harmonieux et durable du pays.

« Nous avons discuté des opportunités d’investissements pour le développement harmonieux du Togo. Je crois que dans tous les domaines, on peut faire quelque chose en apportant aussi d’autres partenaires pour intervenir dans différents secteurs en fonction de la vision du Président du Conseil et des besoins de la population », a déclaré Paul FOKAM KAMMOGNE, aux dires de la présidence du Conseil togolais.

Une déclaration qui élargit le champ des possibilités. Infrastructures, énergie, agriculture, industries manufacturières, services financiers : les secteurs potentiels de collaboration ne manquent pas.

Le Togo, qui s’est lancé dans une ambitieuse politique de transformation économique ces dernières années, cherche activement des partenaires fiables pour accompagner ses projets de développement.

Créée en 1987 à Yaoundé, Afriland First Bank s’est imposée comme un acteur majeur du secteur financier en Afrique centrale et au-delà. Cette banque de référence s’appuie sur un vaste réseau de correspondants internationaux, garantissant ainsi à ses partenaires un accompagnement efficace et personnalisé.

Le Groupe Afriland First Bank est présent dans plusieurs pays de la zone CEMAC (Cameroun, Tchad, République Centrafricaine, Guinée Équatoriale) mais aussi en Afrique de l’Ouest avec des implantations stratégiques. Son expertise reconnue en matière de financement de projets structurants et de développement lui confère une légitimité particulière auprès des gouvernements africains.

Sérieux, crédibilité, compétence et expertise avérées

La trajectoire d’Afriland First Bank illustre parfaitement le potentiel des institutions financières camerounaises à conquérir le marché continental. Avec une capitalisation solide et une connaissance fine des réalités africaines, la banque fondée par Paul FOKAM KAMMOGNE dispose d’atouts importants pour accompagner le développement économique du Togo.

C'est aussi un modèle de coopération Sud-Sud. Faut-il le mentionner, la rencontre d'Abu Dhabi symbolise aussi la vitalité de la coopération Sud-Sud en Afrique. Plutôt que de dépendre exclusivement des investisseurs occidentaux ou asiatiques, les pays africains explorent de plus en plus les synergies avec leurs voisins du continent.

Afriland First Bank s'engouffre ainsi dans la chaleur des relatons diplomatiques et commerciales fluides qu'entretiennent le Cameroun et le Togo dans le cadre de la CEDEAO et de l’Union Africaine.

À ce titre, une implémentation plus marquée d’Afriland First Bank au Togo, ne ferait que renforcer ces liens, les bonifiant d'une dimension financière et économique plus prégnante.

