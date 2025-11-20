Camer.be
20 novembre 1996- 20 novembre 2025: Il y a 29 ans disparaissait Kotto Bass
CAMEROUN :: MUSIQUE

CAMEROUN :: 20 novembre 1996- 20 novembre 2025: Il y a 29 ans disparaissait Kotto Bass :: CAMEROON

Au plan civil, il avait pour nom Auger Nyamsi Kotto. Dans les milieux du Show biz, ses collègues, fans et mélomanes l'appelaient affectueusement Kotto Bass.

Le 20 novembre 1996, Auger Nyamsi Kotto brisait les cordes de sa guitare , fracassait sa canne aux couleurs américaines qui le quittait difficilement et cassait le microphone au travers duquel jaillissait une voix veloutée. L’artiste camerounais était alors âgé de 33 ans.

De Edith Ndola'a Ngo à Soukouss Fusion en passant par My last song qui continuent à faire trémousser nombre de fans aux travers des titres tels Edith, Concours de patience, Oké Mado, papa promesse, Folo Folo, J'aime tout le monde, Bamenda... Des chansons toujours présentes sans répit dans les esprits.

L’artiste a aussi participé au Best Off avec les artistes Ben Decca, Fabo Claude, Henri Njoh et Kotti François. Il est également présent dans la compilation dénommée Age d’or. Kotto Bass aura fait le tour du Cameroun de l'Afrique, mais décède avant sa tournée européenne.

Vingt-neuf ans aujourd'hui que Kotto Bass repose au cimetiere de Mabanda par Bonaberi Douala au Cameroun. Au passage, l'on peut apercevoir sa stèle construite à son effigie noyée dans la broussaille et abandonnée.

L'on retiendra simplement de Kotto Bass qu'il était un artiste perfectionniste. Ses grincements de guitare étaient des bréviaires dont on peut se servir aujourd'hui, pour lire l'histoire du Makossa, comprendre les mœurs d'une société à l'affût de modèles et perdue dans certaines représentations. Tout cela, c'était Kotto Bass.

L'artiste est mort il y a 29 ans...

Kotto Bass - Mama Scandale (Vidéoclip)

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique MUSIQUE

20 novembre 1996- 20 novembre 2025: Il y a 29 ans disparaissait Kotto Bass
Tsimi Toro illumine La Nuit des Étoiles : un moment de grâce, de fierté et de solidarité
L'artiste Barbara clémence prône l'union et l'harmonie via son titre efficacité
SAM FAN THOMAS : le Birmingham Palace en apothéose pour FESTAFRIC 2025
TINE NDOLO ENTRE DOUCEUR ET INTENSITE MUSICALE
HOMMAGE AU PATRIARCHE ANGE EBOGO EMERANT : LA VOIX DE L’ANGE S’EST TUE
Ange Ebogo Emérant, légende du bikutsi camerounais, s'éteint à 71 ans
YANICKO « LA STAR DU FLOW »: LA VOIX DE LA MENOUA QUI ELEVE LA LANGUE YEMBA AU RANG D’HERITAGE NATIO
CHOCOLAT DES FILLES DEBARQUE AU CAMEROUN : LE COMBATTANT DES FAUX PASTEURS
RENCONTRE AVEC L’ECRIVAINE MAN ZELE CLEO : QUAND LA PASSION DES MOTS DEVIENT VOCATION
TINÉ NDOLO : LE JAZZ, LA DANSE, LA VOIX DU CORPS ET DE L’AME
Etienne BAKABA : le prêtre-artiste qui enflamme Amiens au nom de la paix
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:43
Justice détournée à Yaoundé : Enquête sur la mort d'Aboya et l'impunité policière au Cameroun

Justice détournée à Yaoundé : Enquête sur la mort d'Aboya et l'impunité policière au Cameroun
13:09
Échec de la privatisation du rail : Bolloré et le déshonneur des chemins de fer camerounais

Échec de la privatisation du rail : Bolloré et le déshonneur des chemins de fer camerounais
12:27
LE CENTRE CHRÉTIEN DE RESTAURATION - PARIS OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES

LE CENTRE CHRÉTIEN DE RESTAURATION - PARIS OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES
12:00
CAMWATER-CAMPOST : La révolution du paiement des factures d'eau au Cameroun

CAMWATER-CAMPOST : La révolution du paiement des factures d'eau au Cameroun
11:08
20 novembre 1996- 20 novembre 2025: Il y a 29 ans disparaissait Kotto Bass

20 novembre 1996- 20 novembre 2025: Il y a 29 ans disparaissait Kotto Bass

MUSIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo