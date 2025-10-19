ESPAGNE :: BILBAO 2025, les invités de la 8eme édition de la grande Nuit s'expriment :: SPAIN

Alors que les rideaux se sont refermés sur la 8ᵉ édition de « La Grande Nuit Africaine de Bilbao », les invités venus des quatre coins de l’Europe ont tenu à partager leurs impressions à notre micro.

Une fête magique, un moment de communion et d’émotion intense… Revivez avec nous cette soirée exceptionnelle à travers leurs témoignages.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp