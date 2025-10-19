CAMEROUN :: 12 octobre 2025 : Les mystères du scrutin :: CAMEROON

Le Cameroun est le seul pays où un candidat a perdu partout où il y avait les gens au dépouillement et a contrario, il a gagné partout où il n'y avait personne.

Comme par hasard, ce même candidat perd dans les grandes villes mais il a les 100% partout où il n'y a pas l'eau, l'électricité, la route, internet, les écoles, les centres de santé, etc...

Et les défenseurs de ce candidat disent "vous n'aviez pas les représentants" donc pour eux ELECAM n'est pas neutre.

Autrement dit, selon eux, ce n'est donc pas nécessaire qu'ELECAM soit présent dans les bureaux de vote. Ils accusent ainsi implicitement ELECAM de fraude électorale. Comment croire qu'ELECAM qui est l'arbitre peut le faire ? Qui peut croire à ça ? Aucun Camerounais.

C'est un organisme "très crédible". D'ailleurs, partout on a eu des représentants, ils ont perdu avec ELECAM présent, mais ils ont gagné partout où on était pas, avec le même ELECAM présent. C'est juste du hasard en fait.

Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire et la date du 20 mai 1972 nous parle. Il y'a 53 ans et demi, sans électrification, route, internet, téléphone portable, smartphone, PC, excel, etc... le Cameroun a organisé un référendum et le même soir, le Président AHIDJO a annoncé à notre peuple sa volonté d'être uni.

Comment il avait su que les Camerounais ont dit "oui" à la réunification au soir du 20 mai 1972 et sous son successeur avec tout ce qui existe, personne ne "peut connaître" (pour reprendre leurs mots) le vainqueur de l'élection présidentielle 53 ans après ? J'avoue qu'il y'a des films de fiction où parfois quand on avance le temps, on trouve que l'avenir est anachronique par rapport au passé. Le Cameroun doit être dans cette galaxie là. Certainement.

Ils disent qu'un des candidats ne pouvait pas savoir qu'il a gagné parce qu'il n'était pas représenté partout et qu'on ne peut pas connaître le résultat à ce moment là. Je leur ai demandé comment Denis Émilien ATANGANA qui a organisé toute une conférence de presse, comment lui et Celestin BEDZIGUI savaient donc que le candidat Paul BIYA a gagné l'élection ? Puisqu'ils ne trouvent absolument aucun problème à leurs déclarations. Toujours un autre hasard.

Ils disent que le candidat qui s'est "autoproclamé" vainqueur a violé la loi. Jusqu'ici je n'ai encore vu aucun article du code électoral qui interdit à un candidat d'annoncer sa victoire. Il est juste dit que la proclamation des résultats est faite par le Conseil Constitutionnel. Je leur ai demandé si celui qu'on appelle "président" au quartier parce qu'il appelle le barman et fait le geste magique du doigt sous forme de rond, est Président du Cameroun parce qu'on l'appelle ainsi au quartier ou bien le Président de la République est celui proclamé par "monsieur irrecevable"?

Pour finir, chers Camerounais, nous n'avons absolument aucun problème avec le Conseil Constitutionnel. Alexis DIPANDA MOUELLE en 1992 avait dit : "Je lis ce que je vois." C'est exactement ce que fera Clément ATANGANA. Il n'inventera pas des résultats autre que ce qu'il aura sous les yeux. Il appartient à la commission nationale de recensement des votes de transmettre les résultats tels que sortis de chaque urne, même dans nos villages où les morts étaient inscrits sur la liste et ont voté.

En tout cas, moi ça ne m'intéresse absolument pas de savoir qui a gagné l'élection présidentielle. Je veux juste qu'on lise le résultat sorti de mon bureau de vote, transmis à la commission communale, puis à la commission départementale qui a transmis les synthèses des résultats à la commission nationale de recensement des votes. Le reste, je ne veux rien comprendre. Je laisse les partisans des candidats se bagarrer là-bas, donnez moi juste le verdict des urnes dans mon centre de vote, dans ma commune, dans mon département et dans ma région, parce que ça oui, on connaît le résultat. C'est notre bagarre à nous.

Certains m'ont demandé si j'ai vu les PV et à moi de leur poser la question en retour : Pour faire quoi avec ? Pourquoi le PV sera différent de ce qui était écrit sur un tableau ? Pour eux, ce que les yeux des gens ont vu sur les tableaux ne sont pas les résultats mais plutôt ce qui est écrit sur les PV. Les PV magiques quoi !

Anyway, le 12 octobre 2025, j'ai compris qu'ils sont tous dans Harry Potter à l'école des sorciers. »

Paul EYOUM,

Républicain, Patriote et citoyen Camerounais.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp