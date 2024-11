BELGIQUE :: Un Camerounais suspecté du meurtre et de l'incinération de sa compagne congolaise :: BELGIUM

Un drame macabre secoue les relations entre le Cameroun et la République Démocratique du Congo (RDC). Wilfried Mbadefeu Taguetang, membre de la diaspora camerounaise, est accusé d'avoir commis un meurtre particulièrement odieux sur sa compagne d'origine congolaise, Pamela OKU WOFUMA, dont le corps a fait l'objet d'une incinération au Cameroun.

L'identification formelle de la victime a été confirmée ce lundi 18 novembre 2024 à 15 heures, selon Lady Sonia, ouvrant la voie à une enquête internationale. Les circonstances de ce drame révèlent un scénario minutieusement planifié : le suspect, en situation irrégulière en Belgique, aurait attiré sa compagne enceinte au Cameroun sous prétexte d'une présentation familiale et d'un projet de mariage.

Les premiers éléments de l'enquête suggèrent que le suspect aurait orchestré ce voyage dans l'unique but de commettre son crime. Après avoir assassiné et incinéré le corps de sa compagne sur le sol camerounais, il serait retourné en Belgique, laissant derrière lui des questions sans réponses et une famille endeuillée.

Face à cette situation, la famille de Pamela OKU WOFUMA prend les devants. Une démarche juridique est prévue ce mardi 19 novembre 2024 auprès de l'ambassade de Belgique en RDC. Cette plainte vise à déclencher une enquête approfondie sur les circonstances exactes de ce drame.

Cette affaire soulève plusieurs questions sur la sécurité des femmes dans les relations transnationales et met en lumière la nécessité d'une coopération judiciaire renforcée entre le Cameroun, la RDC et la Belgique.

La complexité de cette affaire, impliquant trois pays, nécessitera une coordination étroite entre les différentes autorités judiciaires pour faire toute la lumière sur ce crime et rendre justice à la victime et sa famille.