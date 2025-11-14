-
© Camer.be : Toto Jacques
- 14 Nov 2025 13:03:14
- |
- 576
- |
-
CAMEROUN :: Drame à Kribi : Le Fils du Sous-Préfet Retrouvé Mort, La Cité Balnéaire Sous le Choc :: CAMEROON
Un voile sombre s'est abattu sur Kribi, la cité balnéaire habituellement animée, après la découverte tragique du corps du fils de Ndono Bertrand, Sous-Préfet de Kribi 1. L'adolescent, âgé de seulement 14 ans, a été retrouvé pendu au sein de la résidence familiale, plongeant la communauté dans un état de choc et de consternation. Cette tragédie à Kribi, loin d'être un fait divers isolé, soulève une vague de questions angoissantes sur le bien-être de la jeunesse camerounaise et l'impact du contexte social sur les familles d'officiels.
Dans cette ville côtière reconnue pour son dynamisme économique et ses attraits touristiques, le silence est désormais lourd et pesant. Les habitants, submergés par l'incrédulité, peinent à comprendre les causes profondes qui ont pu mener à un acte aussi désespéré.
L'enquête, désormais ouverte, devra déterminer les circonstances exactes de ce drame. Au-delà de l'horreur de la découverte, c'est l'image d'une jeunesse en souffrance qui émerge, parfois confrontée à des pressions invisibles ou à des désespoirs insoupçonnés, même au sein de foyers a priori stables. Le statut public du père, représentant de l'État dans la localité, confère à cet événement une résonance particulière, le plaçant au cœur des conversations sur la gouvernance locale et la pression exercée sur l'entourage des figures d’autorité.
Ce drame poignant rappelle la nécessité d'une vigilance accrue quant à la santé mentale et au soutien psychologique des adolescents. La perte d'un enfant est une douleur incommensurable pour toute famille au Cameroun, mais lorsqu'elle survient dans de telles circonstances, elle impose une réflexion collective.
L'atmosphère de rumeurs et de chuchotements qui s'est installée dans les rues de Kribi témoigne du besoin urgent de transparence et d'empathie. L'événement doit être un signal d'alarme pour l'ensemble du système éducatif et social, afin de mieux identifier et accompagner les jeunes en détresse, évitant ainsi que le silence ne dissimule d'autres drames potentiels.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Présidentielle 2025 : Fraude de PV et Listes Gonflées, La Victoire de Biya Contestée
Cameroun : Hiram Iyodi Exige la Libération des Prisonniers Politiques pour Éviter le Chaos
Douala : Kidnapping Fatal au Lycée de Sodiko, Un Élève Tué et Enterré par son Cousin
Cameroun Éliminé du Mondial 2026 : Le Chaos FECAFOOT/Ministère a-t-il Coulé Marc Brys ?
Cameroun/Centrafrique : Bangui Réclame l'Ardoise du Magnat Amougou Belinga Incarcéré
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1020200
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 557371
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 444677
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385626
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 214256
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 207403