Camer.be
Drame à Kribi : Le Fils du Sous-Préfet Retrouvé Mort, La Cité Balnéaire Sous le Choc
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Drame à Kribi : Le Fils du Sous-Préfet Retrouvé Mort, La Cité Balnéaire Sous le Choc :: CAMEROON

Un voile sombre s'est abattu sur Kribi, la cité balnéaire habituellement animée, après la découverte tragique du corps du fils de Ndono Bertrand, Sous-Préfet de Kribi 1. L'adolescent, âgé de seulement 14 ans, a été retrouvé pendu au sein de la résidence familiale, plongeant la communauté dans un état de choc et de consternation. Cette tragédie à Kribi, loin d'être un fait divers isolé, soulève une vague de questions angoissantes sur le bien-être de la jeunesse camerounaise et l'impact du contexte social sur les familles d'officiels.

Dans cette ville côtière reconnue pour son dynamisme économique et ses attraits touristiques, le silence est désormais lourd et pesant. Les habitants, submergés par l'incrédulité, peinent à comprendre les causes profondes qui ont pu mener à un acte aussi désespéré.

L'enquête, désormais ouverte, devra déterminer les circonstances exactes de ce drame. Au-delà de l'horreur de la découverte, c'est l'image d'une jeunesse en souffrance qui émerge, parfois confrontée à des pressions invisibles ou à des désespoirs insoupçonnés, même au sein de foyers a priori stables. Le statut public du père, représentant de l'État dans la localité, confère à cet événement une résonance particulière, le plaçant au cœur des conversations sur la gouvernance locale et la pression exercée sur l'entourage des figures d’autorité.

Ce drame poignant rappelle la nécessité d'une vigilance accrue quant à la santé mentale et au soutien psychologique des adolescents. La perte d'un enfant est une douleur incommensurable pour toute famille au Cameroun, mais lorsqu'elle survient dans de telles circonstances, elle impose une réflexion collective.

L'atmosphère de rumeurs et de chuchotements qui s'est installée dans les rues de Kribi témoigne du besoin urgent de transparence et d'empathie. L'événement doit être un signal d'alarme pour l'ensemble du système éducatif et social, afin de mieux identifier et accompagner les jeunes en détresse, évitant ainsi que le silence ne dissimule d'autres drames potentiels.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Kribi #Cameroun #FaitDivers #SanteMentale #Jeunesse #Tragedie #SousPrefet

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Douala : Kidnapping Fatal au Lycée de Sodiko, Un Élève Tué et Enterré par son Cousin
Yaoundé : Émeute au Commissariat de Mendong suite à l'Arrestation d'un Motard Anti-Corruption
Drame à Kribi : Le Fils du Sous-Préfet Retrouvé Mort, La Cité Balnéaire Sous le Choc
la Convergence républicaine met en garde contre les appels à la désobéissance civile
MA DESCENTE A LA PRISON DE BANGANGTE.(Acte 1): Ce que j’ai vu et entendu
Action : Des jeunes camerounais répondent à l’appel du chef de l’État
Crise post-électorale : entre répression, jeunesse en colère et bataille de récits numériques
Crise postélectorale au Cameroun : quand l’arrêt du travail plonge les citoyens dans le Bore-out
Crise postélectorale et santé mentale des travailleurs : Le cas du Bore-out
Douala : Un violent incendie ravage les commerces du quartier PK8, des dégâts considérables
22 tonnes de drogues saisies incinérées à Buea : un coup de filet historique au Cameroun
Maintien des Troupes : Meka prolonge la mission anti-émeute après la crise post-électorale
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:15
Présidentielle 2025 : Fraude de PV et Listes Gonflées, La Victoire de Biya Contestée

Présidentielle 2025 : Fraude de PV et Listes Gonflées, La Victoire de Biya Contestée
15:20
Cameroun : Hiram Iyodi Exige la Libération des Prisonniers Politiques pour Éviter le Chaos

Cameroun : Hiram Iyodi Exige la Libération des Prisonniers Politiques pour Éviter le Chaos
14:39
Douala : Kidnapping Fatal au Lycée de Sodiko, Un Élève Tué et Enterré par son Cousin

Douala : Kidnapping Fatal au Lycée de Sodiko, Un Élève Tué et Enterré par son Cousin
13:47
Cameroun Éliminé du Mondial 2026 : Le Chaos FECAFOOT/Ministère a-t-il Coulé Marc Brys ?

Cameroun Éliminé du Mondial 2026 : Le Chaos FECAFOOT/Ministère a-t-il Coulé Marc Brys ?
13:34
Cameroun/Centrafrique : Bangui Réclame l'Ardoise du Magnat Amougou Belinga Incarcéré

Cameroun/Centrafrique : Bangui Réclame l'Ardoise du Magnat Amougou Belinga Incarcéré

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo