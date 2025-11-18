CAMEROUN :: FÊTES DE FIN D’ANNÉE : CÉLÉBRATIONS ET PARTAGES AVEC STARTIMES :: CAMEROON

À l’occasion des fêtes de fin d’année, STARTIMES se tient aux côtés des familles camerounaises pour leur permettre de célébrer Noël et le Nouvel An dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette initiative s’inscrit dans la vision de l’entreprise, qui se positionne comme un acteur clé de la diffusion télévisuelle en Afrique et un partenaire de choix pour le divertissement familial.

Des contenus riches et variés pour toutes les générations

Afin d’accompagner ses abonnés durant cette période de célébration, STARTIMES met à leur disposition une large sélection de programmes adaptés à tous les goûts. À travers ses chaînes propres et celles de ses partenaires, la plateforme poursuit la diffusion de séries exclusives telles que Impostora, Belle Vengeance, Gangs of Manila et Nazar. Ces programmes phares seront complétés par une sélection de films d’action, d’aventure et de saison, ainsi que par des cartoons destinés aux plus jeunes.

Les amateurs de sport ne seront pas en reste. Ils pourront suivre, pendant toute la période festive, les plus grandes compétitions du moment, notamment la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), LaLiga, la Bundesliga ou encore la Coupe du Portugal.

Une campagne promotionnelle exceptionnelle du 15 novembre 2025 au 15 janvier 2026

Pour remercier ses abonnés de leur fidélité et rendre le divertissement encore plus accessible, STARTIMES lance une campagne promotionnelle spéciale valable du 15 novembre 2025 au 15 janvier 2026.

Durant cette période, les abonnés bénéficieront de bonus exclusifs pour tout réabonnement d’un mois à leur bouquet habituel :

En vous réabonnant au bouquet NOVA (2 500 FCFA) , ajoutez seulement 1 000 FCFA pour passer au bouquet SMART ;

, ajoutez seulement pour passer au bouquet ; Pour les abonnés du bouquet SMART (5 000 FCFA) , un supplément de 1 500 FCFA permettra d’accéder à GLOBAL ;

, un supplément de permettra d’accéder à ; Quant aux abonnés des bouquets SUPER (9 000 FCFA) et GLOBAL (10 500 FCFA) , ils bénéficieront de 3 jours supplémentaires offerts sur leur abonnement.

et , ils bénéficieront de sur leur abonnement. Pour tout réabonnement à partir de deux mois aux bouquets NOVA ou SMART, profitez simplement des bouquets SMART ou GLOBAL pour deux mois.

Un engagement constant pour le divertissement familial

En plus de ces offres avantageuses, STARTIMES confirme son engagement à offrir une expérience télévisuelle de qualité, accessible à tous et adaptée aux besoins des foyers camerounais. Cette initiative illustre la volonté de la marque de rester proche de son public, en alliant divertissement, accessibilité et innovation, surtout en cette période de célébration et de partage.

Pour toute information complémentaire, le service client STARTIMES reste disponible aux numéros +237 654 800 800 / 692 222 111.

StarTimes, Changez de vision !

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp