Calixthe Beyala dénonce les résultats électoraux de la présidentielle camerounaise :: CAMEROON
L'écrivaine et militante Calixthe Beyala s'insurge contre les résultats électoraux annoncés par Bruno Bidjang, remettant en question la crédibilité du processus démocratique camerounais. Selon ses déclarations, les chiffres avancés provenant de ce qu'elle qualifie de "boîte noire" d'ELECAM attribueraient la victoire à Paul Biya avec seulement 400 000 voix d'avance sur son principal rival Issa Tchiroma. Cette annonce soulève de vives interrogations sur la transparence du scrutin et la légitimité des institutions en charge de l'organisation des élections.
Le cœur de la polémique réside dans l'écart mathématique inexplicable pointé par Beyala : comment le président sortant aurait-il pu combler un retard estimé à près d'un million de voix en ne remportant que trois petites régions représentant à peine 3% de l'électorat national ? Cette incohérence mathématique jette une ombre sur l'intégrité du processus démocratique et alimente les suspicions de fraude électorale à grande échelle. L'écrivaine interpelle directement le peuple camerounais, l'appelant à prendre son destin en main face à ce qu'elle considère comme une manipulation des verdicts des urnes.
Alors que la tension politique s'intensifie au Cameroun, ces accusations rejoignent les préoccupations de nombreux observateurs internationaux et acteurs de la société civile qui réclament une vérification indépendante des résultats. Cette situation crée une crise de légitimité sans précédent qui pourrait durablement affecter la stabilité du pays et la confiance des citoyens dans leurs institutions.
