La Révision du Système Électoral, Préalable Oublié Avant les Législatives et Municipales
CAMEROUN :: La Révision du Système Électoral, Préalable Oublié Avant les Législatives et Municipales :: CAMEROON

Le débat politique au Cameroun semble s'orienter vers les prochaines échéances municipales et législatives, ignorant un préalable pourtant essentiel et brûlant : la nécessité impérative de réviser le système électoral national. Après les controverses massives et les allégations de fraudes non résolues suite au scrutin  du 12 octobre, il est surprenant de constater que les discussions se concentrent sur la tenue de futurs votes sans adresser la racine du problème. Les accusations de "braquages à ciel ouvert" d'institutions clés comme ELECAM (Élections Cameroon), le MINAT (Ministère de l'Administration Territoriale), et le Conseil Constitutionnel (CC) ont profondément érodé la confiance publique et la légitimité des institutions.

Les événements récents ont mis en lumière des failles systémiques qui vont au-delà de simples irrégularités. Les accusations portent sur une fraude institutionnelle orchestrée, rendant caduque toute nouvelle consultation électorale si les mêmes mécanismes et les mêmes acteurs restent en place. Parler des élections municipales et législatives sans exiger au préalable une réforme en profondeur, c'est accepter de reproduire un cycle de contestations et de crises, garantissant d'avance le rejet des résultats par une partie significative de la population et de l'opposition. Cette négligence est perçue par beaucoup comme une tentative délibérée de maintenir le statu quo et de perpétuer l'ingénierie électorale qui a caractérisé les scrutins précédents.

Pour l'opposition et la société civile, la priorité ne doit pas être la date des prochaines élections, mais la garantie de leur sincérité. Cela passe inéluctablement par une refonte d'ELECAM, afin d'assurer son indépendance et son impartialité, ainsi que par une clarification des rôles du MINAT et du Conseil Constitutionnel dans le processus électoral pour éviter toute influence gouvernementale abusive. Sans ces mesures de restauration de la confiance, tout scrutin futur sera perçu comme une nouvelle mascarade, alimentant l'instabilité et la crise de gouvernance.

La classe politique et les citoyens doivent désormais exiger un débat national transparent sur les mécanismes de vote, la sécurisation des urnes, le dépouillement et la proclamation des résultats. C'est l'unique voie pour ramener la sérénité et pour que les prochaines consultations ne deviennent pas de nouveaux foyers de tension.

L'actualité en vidéo