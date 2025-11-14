CAMEROUN :: la Convergence républicaine met en garde contre les appels à la désobéissance civile :: CAMEROON

Face aux tensions qui agitent le Cameroun après la présidentielle d’octobre, le Pr Jean Gatsi, coordonnateur de la Convergence Républicaine, exhorte les jeunes à ignorer les provocations venues de l’extérieur. L’association dénonce une stratégie de déstabilisation pilotée depuis l’étranger et invite la jeunesse à privilégier le dialogue et la construction nationale.​​​​​​​​​​​​​​​​

Dans une déclaration publiée le 14 novembre 2025, l’association par la voix de son coordonnateur, le Pr Jean Gatsi, condamne fermement les appels à la mobilisation lancés depuis l’étranger, notamment autour du leader politique Joseph Espoir Biyong, en réaction à sa convocation préfectorale.

Pour la Convergence Républicaine, ces appels relèvent d’une manipulation dangereuse orchestrée par des extrémistes “installés hors du pays” et qui incitent les jeunes à s’engager dans une voie “suicidaire”.

Le document rappelle que l’élection présidentielle du 12 octobre s’est achevée dans la légalité, et que la prestation de serment du Président Paul Biya le 06 novembre 2025 a ouvert une nouvelle phase de rassemblement autour de la paix, de l’emploi et de l’éducation.

