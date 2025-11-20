Camer.be
La lettre du Pr Aimé BONNY à M. DJEUKAM TCHAMENI
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: La lettre du Pr Aimé BONNY à M. DJEUKAM TCHAMENI :: CAMEROON

J'ose espérer que vous avez le moral là-bas où vous êtes, dans une prison de la dictature BIYA. 

Je ne ferai pas comme beaucoup en vous accablant, ressassant un passé peu glorieux (selon certains), que je ne connais point. 

Je vais me contenter du présent, de la dramaturgie actuelle, pour vous donner mon avis sur votre sortie. 
Vous demandez une union sacrée pour sortir de la crise institutionnelle actuelle. Vous y incluez le régime BIYA, votre bourreau et celui de 35 millions de camerounais. 

Pour vous donner bonne conscience, vous vous abritez derrière le discours d'investiture du fraudeur et sa fameuse "main tendue".

Primo, on ne deale jamais avec un. BIYA est un voleur. Le faire fait de ses auteurs des RECELEURS. Un peuple ne saurait être receleur. 

Secondo, qui mieux que vous pour savoir que Paul BIYA est juste un type qui veut mourir au pouvoir ? De 1992 où il a volé la victoire de votre camarade FRU NDI et une promesse de "main tendue" à ce jour qu'a t-il fait du pouvoir et du peuple ? 

Tertio, Monsieur NDJEUKAM, comment humainement arrivez-vous à concevoir que quelqu'un qui a lamentable perdu une élection va tout de même diriger (maltraiter) celui qui a la légitimité populaire ? Il n y a qu'en Afrique, notamment au Cameroun que les gens normalise le banditisme. Paul BIYA est un bandit, un bandit pathologique car à 93 ans dont 43 comme Président et plus de 60 ans à la mangeoire, faut être psychiatriquement déséquilibré pour frauder une élection alors qu'on ne gouverne plus. 

Dès lors, cher Monsieur NDJEUKAM, je vous prie de reconsidérer votre position politique et supporter l'injustice qui vous a happée. C'est une question de temps. 

Cordialement

Pr Aimé BONNY

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Échec de la privatisation du rail : Bolloré et le déshonneur des chemins de fer camerounais
La chute des Bongo. Est-ce le signal pour l'après-Biya au Cameroun ?
La lettre du Pr Aimé BONNY à M. DJEUKAM TCHAMENI
La Révision du Système Électoral, Préalable Oublié Avant les Législatives et Municipales
ÉCLAIRAGES À LA LUMIÈRE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN COURS CONTRE Dr Okala Ebode
L'EFFET TCHIROMA : DÉCRYPTAGE D'UN "MIRACLE" POLITIQUE
Pourquoi la Souveraineté de l'Afrique Passe Avant Tout par la Refondation de Ses Institutions
Coup de Théâtre Politique au Cameroun, Stratégie et Avenir Post-Élections 2025
Alice Nkom Dénonce la Dictature au Cameroun : Vérité Crue Contre Impunité du Régime Biya
Paul Atanga Nji : Jusqu'où ira l'Homme Fort du Régime Biya dans la Répression Post-électorale ?
Fridolin Nke Contre Alice Nkom : Le Débat sur la Volonté de Déstabilisation au Cameroun
ELECAM : Pourquoi les Résultats du 12 Octobre 2025 ne Sont Pas Publics sur son Site ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:43
Justice détournée à Yaoundé : Enquête sur la mort d'Aboya et l'impunité policière au Cameroun

Justice détournée à Yaoundé : Enquête sur la mort d'Aboya et l'impunité policière au Cameroun
13:09
Échec de la privatisation du rail : Bolloré et le déshonneur des chemins de fer camerounais

Échec de la privatisation du rail : Bolloré et le déshonneur des chemins de fer camerounais
12:27
LE CENTRE CHRÉTIEN DE RESTAURATION - PARIS OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES

LE CENTRE CHRÉTIEN DE RESTAURATION - PARIS OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES
12:00
CAMWATER-CAMPOST : La révolution du paiement des factures d'eau au Cameroun

CAMWATER-CAMPOST : La révolution du paiement des factures d'eau au Cameroun
11:08
20 novembre 1996- 20 novembre 2025: Il y a 29 ans disparaissait Kotto Bass

20 novembre 1996- 20 novembre 2025: Il y a 29 ans disparaissait Kotto Bass

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo