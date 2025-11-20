CAMEROUN :: La lettre du Pr Aimé BONNY à M. DJEUKAM TCHAMENI :: CAMEROON

J'ose espérer que vous avez le moral là-bas où vous êtes, dans une prison de la dictature BIYA.

Je ne ferai pas comme beaucoup en vous accablant, ressassant un passé peu glorieux (selon certains), que je ne connais point.

Je vais me contenter du présent, de la dramaturgie actuelle, pour vous donner mon avis sur votre sortie.

Vous demandez une union sacrée pour sortir de la crise institutionnelle actuelle. Vous y incluez le régime BIYA, votre bourreau et celui de 35 millions de camerounais.

Pour vous donner bonne conscience, vous vous abritez derrière le discours d'investiture du fraudeur et sa fameuse "main tendue".

Primo, on ne deale jamais avec un. BIYA est un voleur. Le faire fait de ses auteurs des RECELEURS. Un peuple ne saurait être receleur.

Secondo, qui mieux que vous pour savoir que Paul BIYA est juste un type qui veut mourir au pouvoir ? De 1992 où il a volé la victoire de votre camarade FRU NDI et une promesse de "main tendue" à ce jour qu'a t-il fait du pouvoir et du peuple ?

Tertio, Monsieur NDJEUKAM, comment humainement arrivez-vous à concevoir que quelqu'un qui a lamentable perdu une élection va tout de même diriger (maltraiter) celui qui a la légitimité populaire ? Il n y a qu'en Afrique, notamment au Cameroun que les gens normalise le banditisme. Paul BIYA est un bandit, un bandit pathologique car à 93 ans dont 43 comme Président et plus de 60 ans à la mangeoire, faut être psychiatriquement déséquilibré pour frauder une élection alors qu'on ne gouverne plus.

Dès lors, cher Monsieur NDJEUKAM, je vous prie de reconsidérer votre position politique et supporter l'injustice qui vous a happée. C'est une question de temps.

Cordialement

Pr Aimé BONNY

