1.172 agents publics révoqués suite à l'opération de comptage physique du personnel

Une vague de révocations sans précédent secoue la Fonction publique camerounaise. Selon les informations obtenues par Camer.be, pas moins de 1.172 agents publics ont été démis de leurs fonctions dans le cadre de la phase contentieuse de l'Opération de comptage physique des personnels de l'État.

Cette mesure drastique s'inscrit dans la continuité des efforts du Cameroun pour assainir son administration publique et optimiser sa masse salariale. L'opération de comptage physique, initiée pour identifier les dysfonctionnements et les irrégularités au sein de la fonction publique, révèle ainsi l'ampleur des anomalies constatées.

Ces licenciements massifs témoignent de la détermination des autorités à lutter contre les différentes formes d'irrégularités administratives, qu'il s'agisse d'absences injustifiées, de cumuls de postes non autorisés ou de situations administratives non conformes.

L'impact de cette décision est double : d'une part, elle permet de réaliser des économies substantielles sur le budget de l'État en éliminant les situations irrégulières ; d'autre part, elle envoie un signal fort sur la volonté gouvernementale de moderniser et d'assainir l'administration publique.

Cette opération d'envergure soulève néanmoins des questions sur le devenir des agents révoqués et sur les mesures d'accompagnement éventuellement prévues. Elle marque également un tournant dans la gestion des ressources humaines de l'État camerounais, privilégiant désormais une approche plus rigoureuse et transparente.

Les autorités camerounaises prévoient de poursuivre ces efforts de rationalisation, avec pour objectif une administration plus efficiente et plus performante au service des citoyens.