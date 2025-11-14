Camer.be
Douala : Kidnapping Fatal au Lycée de Sodiko, Un Élève Tué et Enterré par son Cousin
Un crime d’une rare violence secoue la région du Wouri et la ville de Douala. Djoumessi Stéphane, un élève en classe de Première année mécanique au lycée technique de Sodiko, a été victime d’un enlèvement fatal orchestré par son propre cousin.

Kidnappé mercredi 12 novembre dernier alors qu'il se rendait à son établissement, le jeune homme a été tué et son corps dissimulé, malgré une tentative d'extorsion de fonds visant la famille. L'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Bonendale a permis de retrouver et d'exhumer le corps au terme de seulement 24 heures d'investigation, révélant la froideur de l'acte.

Le mobile derrière cette tragédie dans le Wouri est particulièrement sordide : les ravisseurs ont exigé une rançon colossale de 20 millions de francs CFA. La révélation choquante est que l'auteur de l'enlèvement, de la mise à mort et de l'inhumation dans un chantier abandonné n'est autre qu'un membre de la famille proche de la victime.

Le cousin, dont l'identité n'a pas été officiellement dévoilée aux médias pour les besoins de l'enquête, a été interpellé et est actuellement détenu par les éléments de la brigade de gendarmerie de Bonendale, où une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.

Cet événement macabre met en lumière l'émergence d'une criminalité particulièrement violente et calculée, souvent motivée par l'appât du gain facile, qui touche même les liens familiaux. L'utilisation du kidnapping pour rançon ciblant des écoliers est un signal d'alarme pour la sécurité urbaine à Douala et dans les grandes métropoles camerounaises. La promptitude avec laquelle les forces de l'ordre ont agi, retrouvant la victime et arrêtant le suspect en moins de 24 heures, est certes à saluer, mais le fait divers expose une vulnérabilité inquiétante au sein des familles et de la jeunesse camerounaise. La communauté éducative du lycée technique de Sodiko est en deuil, et la sidération est totale face à cette trahison familiale et criminelle.

