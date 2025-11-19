FRANCE :: Lognes : la Nuit des Étoiles illumine une 2ᵉ édition d’une intensité rare

La Nuit des Étoiles a tenu toutes ses promesses à Lognes. Dès leur arrivée, par petits groupes, les membres de l’association 1 Seul Cœur Toujours Solidaires ont investi la splendide salle des associations de l’allée Lech-Wałęsa, transformée pour l’occasion en véritable écrin culturel. Pour cette deuxième édition, toutes les conditions étaient réunies pour offrir une soirée lumineuse, vibrante et inoubliable.

Portée par son président charismatique Eric Christian VOUNDI, l’association, forte d’une trentaine d’adhérents, défend depuis sept ans des valeurs de solidarité, de fraternité et de réussite collective. Sa mission : favoriser le bien-être de ses membres, faciliter leur intégration sur le sol français et renforcer le soutien entre adhérents. Des objectifs condensés dans un slogan qui résonne comme une devise : « Plus frères, Plus haut, Plus loin ».

Et ce samedi, c’est bien une famille unie qui s’est réunie pour une deuxième sortie officielle placée sous le signe du partage. Le public a eu droit à un véritable moment suspendu grâce à la présence d’artistes venus répondre spontanément à l’appel du président : Nicole Adjabe, Blaisy L’Amour, Ladouce Fla-M, ou encore le doyen Narcisse Pryze, chacun apportant sa touche d’émotion et d’énergie à une scène déjà bouillonnante.

Mais la soirée a pris une dimension encore plus prestigieuse avec l’arrivée inattendue de deux invités de marque : Tsimi Toro et Bisson Solo, dont les prestations ont sublimé un événement déjà promis au succès. Une montée en puissance parfaitement relayée par une paire de DJ hors norme : DJ CHRIST, Le Sourire de Paris, et le boucantier DJ BAHAT, véritables architectes de l’ambiance, qui ont tenu le public en haleine jusqu’aux premières lueurs du matin.

Dans une atmosphère chaleureuse, élégante et respectueuse, hommes et femmes — certains en tenues de soirée d’une beauté rare — ont vibré au rythme de la musique, de la culture et de l’amitié. Une harmonie palpable, faisant de cette édition un modèle de réussite.

Pour les absents, le regret est certain : cette deuxième Nuit des Étoiles fut un moment d’une intensité exceptionnelle. Reste désormais une attente : vivement la 3ᵉ édition, qui promet déjà d’écrire un nouveau chapitre mémorable dans l’histoire de l’association.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp