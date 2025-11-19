Camer.be
Lognes : la Nuit des Étoiles illumine une 2ᵉ édition d’une intensité rare
FRANCE :: DIASPORA

FRANCE :: Lognes : la Nuit des Étoiles illumine une 2ᵉ édition d’une intensité rare

La Nuit des Étoiles a tenu toutes ses promesses à Lognes. Dès leur arrivée, par petits groupes, les membres de l’association 1 Seul Cœur Toujours Solidaires ont investi la splendide salle des associations de l’allée Lech-Wałęsa, transformée pour l’occasion en véritable écrin culturel. Pour cette deuxième édition, toutes les conditions étaient réunies pour offrir une soirée lumineuse, vibrante et inoubliable.
 
Portée par son président charismatique Eric Christian VOUNDI, l’association, forte d’une trentaine d’adhérents, défend depuis sept ans des valeurs de solidarité, de fraternité et de réussite collective. Sa mission : favoriser le bien-être de ses membres, faciliter leur intégration sur le sol français et renforcer le soutien entre adhérents. Des objectifs condensés dans un slogan qui résonne comme une devise : « Plus frères, Plus haut, Plus loin ».
Et ce samedi, c’est bien une famille unie qui s’est réunie pour une deuxième sortie officielle placée sous le signe du partage. Le public a eu droit à un véritable moment suspendu grâce à la présence d’artistes venus répondre spontanément à l’appel du président : Nicole Adjabe, Blaisy L’Amour, Ladouce Fla-M, ou encore le doyen Narcisse Pryze, chacun apportant sa touche d’émotion et d’énergie à une scène déjà bouillonnante.
 
Mais la soirée a pris une dimension encore plus prestigieuse avec l’arrivée inattendue de deux invités de marque : Tsimi Toro et Bisson Solo, dont les prestations ont sublimé un événement déjà promis au succès. Une montée en puissance parfaitement relayée par une paire de DJ hors norme : DJ CHRIST, Le Sourire de Paris, et le boucantier DJ BAHAT, véritables architectes de l’ambiance, qui ont tenu le public en haleine jusqu’aux premières lueurs du matin.
Dans une atmosphère chaleureuse, élégante et respectueuse, hommes et femmes — certains en tenues de soirée d’une beauté rare — ont vibré au rythme de la musique, de la culture et de l’amitié. Une harmonie palpable, faisant de cette édition un modèle de réussite.
 
Pour les absents, le regret est certain : cette deuxième Nuit des Étoiles fut un moment d’une intensité exceptionnelle. Reste désormais une attente : vivement la 3ᵉ édition, qui promet déjà d’écrire un nouveau chapitre mémorable dans l’histoire de l’association.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Lognes : la Nuit des Étoiles illumine une 2ᵉ édition d’une intensité rare
Urgence Humanitaire : Décès d'un Camerounais au Rwanda, Appel National pour Retrouver sa Famille
Indignons-nous ! (Fr/Ang)
Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion
Paul Biya Visé : La Diaspora Camerounaise Manifeste à Paris pour la Liberté et l'Alternance
La CRTV ne diffuse que les images d'évènements organisés par l'Ambassade et les sections RDPC
Portait: MAIVA IMAGES : l’art de transformer la douleur en lumière
Val-de-Marne : deux infirmières mises en examen pour meurtre et empoisonnement
BILBAO 2025, les invités de la 8eme édition de la grande Nuit s'expriment
Félicitations de la diaspora camerounaise combattante au Président Issa Tchiroma et au Peuple
Félicitations de la diaspora camerounaise du Canada au président élu Issa Tchiroma Bakary
DJ CHRIST fait vibrer la diaspora : le Bikutsi reprend ses lettres de noblesse en région parisienne
Devenez Rédacteur

Les + récents

07:39
Tsimi Toro illumine La Nuit des Étoiles : un moment de grâce, de fierté et de solidarité

Tsimi Toro illumine La Nuit des Étoiles : un moment de grâce, de fierté et de solidarité
07:04
Lognes : la Nuit des Étoiles illumine une 2ᵉ édition d’une intensité rare

Lognes : la Nuit des Étoiles illumine une 2ᵉ édition d’une intensité rare
06:55
Sa Majesté Cécile Henriette prend les rênes de la communauté BOKITO en diaspora

Sa Majesté Cécile Henriette prend les rênes de la communauté BOKITO en diaspora
06:43
Henri-Marie Dondra ambitionne de rétablir la dépendance de la Centrafrique envers la France

Henri-Marie Dondra ambitionne de rétablir la dépendance de la Centrafrique envers la France
00:38
Pourquoi la Souveraineté de l'Afrique Passe Avant Tout par la Refondation de Ses Institutions

Pourquoi la Souveraineté de l'Afrique Passe Avant Tout par la Refondation de Ses Institutions

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo