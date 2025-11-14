CAMEROUN :: MA DESCENTE A LA PRISON DE BANGANGTE.(Acte 1): Ce que j’ai vu et entendu :: CAMEROON

Dans le cadre de mon périple que j’ai entamé le 07 Novembre dernier aux fins d’évaluation personnelle en vue de mon assistance habituelle aux camerounais entièrement à part, victimes de la répression aveugle du régime Biya, depuis les élections présidentielles du 12 Octobre 2025, je me suis rendu hier à la Prison de Bangangté en soirée.

Dès mon entrée en ville, j’aperçois un Monsieur en arrêt sur sa moto, à qui je demande mon chemin. Sans aucune hésitation il interrompt sa conversation au téléphone et me demande de le suivre. A peine 05 minutes plus tard, il s’arrête, m’indique la prison, et redémarre en trombe, sans me demander le moindre franc, naturellement avec l’hospitalité et la générosité légendaire qui caractérisent l’homme de l’Ouest.

Je me renseigne une fois de plus et me voilà au poste de police de la Prison. Je suis très bien reçu par le personnel en place.

Cet esprit d’accueil est d’ailleurs propre au personnel du service pénitentiaire au Cameroun. Sur la base de mes différentes sources provenant des appels de la diaspora, des connaissances et surtout de sur la base de la liste du Collectif d’Avocat du vrai vainqueur des élections présidentielles, j’avais retenu certains noms à rencontrer en premier, parmi les 25 personnes qui ont été arrêtées à Bafang, amenées à Bafoussam, puis mis sous mandant de détention provisoire de 06 mois à la Prison de Bangangté.

1- « Je suis Maître KENGNE Fabien, venu de Douala, pour vous assister, après avoir été contacté par votre père. ...

Je m’appelle NGATCHA William Stéphane. J’ai été retenu à la Brigade Ter de Gendarmerie de Bafang le 28 Octobre 2025 à 12 heures. Je me suis rendu là-bas rendre visite à un ami Alain, un gars au quartier qui avait été arrêté la veille. Après son arrestation, sa grand-mère était traumatisée et souffrante. Elle a chuté. J’étais en compagnie d’un autre ami, NGAGNE Jacques. Nous on voulais la rassurer. Nous sommes d’abord allés au Commissariat et c’est là-bas qu’on nous a conseillé d’aller plutôt à la Brigade. Les gendarmes nous ont dit que Alain n’était pas ave eux. Qu’on l’avait amené ailleurs. Alors que rentrions déjà, ils nous ont rappelé, nous ont montré une photo dans laquelle nous nous retrouvions, en nous posant la question de savoir c’était la réunion de quoi ? nous leur avons répondu que nous ne sommes jamais sortis du quartier. Que nous sommes restés entre nous. C’est ainsi qu’ils nous ont arrêtés et mis en cellule, conduits à Bafoussam au Tribunal militaire devant un Monsieur qui nous as mis sous mandant de détention provisoire de six (06) mois.

Je suis né le 06 Mars 1990. Je suis maçon. Embarqués pour Bafoussam à 27, deux personnes ont été libérées et nous sommes 25 ici.

Son ami GNAGNE Jacques me racontera la même histoire sans rien retrancher. Ce dernier est invité à me faire venir le détenu suivant.

2- BIAWA TOUMENI Caleb est né le 07 Juin 2007, donc à peine âgé de 18 ans, élève en Terminal TI au Lycée classique. Le mardi 28 Octobre 2025 à 01 heure du matin, la porte de leur maison a été fracassé par hommes cagoulés. Ils s’y sont introduits et l’ont arrêté sur le lit où il dormait paisiblement.

L’un de ses camarades MOUCHEROU Didier de première avait été précédemment arrêté. La question lui été posé la question de savoir où il était en journée , et il a répondu qu’il était chez nous. Effectivement il était passé chez nous et est reparti. Je suis resté à la maison sans sortir. Nous avons été embarqués pour Bafoussam et comme il est âgé de 15 ans, on l’a laissé et après on m’a mis en prison à Bafoussam puis déporté ici à la Prison de Bangangté. Monsieur je vous dis que je n'ai pas marché. Je n’ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi je suis ici.

Beaucoup de courage hein. Je verrai ce que je peux faire pour vous.

A suivre.

