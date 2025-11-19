Camer.be
Dans une lettre parvenue ce jour à notre rédaction, la Diaspora Camerounaise Combattante pour le Changement   la Société Civile, félicite le "président" élu par le peuple du Cameroun

Ci dessous, l'intégralité de la lettre

À SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT ÉLU ISSA TCHIROMA BAKARY 
TROISIÈME PRÉSIDENT DU CAMEROUN

Objet : Lettre de félicitations, d'encouragement et de soutien 

Monsieur le Président Élu,

Au soir du 12 octobre 2025, journée historique au cours de laquelle le vaillant peuple camerounais a massivement décidé de vous confier son destin, une chape de plomb du régime usurpateur sortant s'est immédiatement abattu sur vous et notre peuple.

Dans ce contexte d'extrême confusion créée et entretenue par le dictateur éternel mauvais perdant M. BIYA, il était urgent pour nous, Diaspora Camerounaise Combattante Pour le Changement (DC), de faire fi des us et usages politico-diplomatiques qui consistaient à vous féliciter dans la foulée pour votre brillante et incontestable victoire,  par vous qualifiée de victoire du peuple, pour nous préoccuper de votre situation et celle de notre vaillant peuple subitement plongés dans un tourbillon répressif du régime illégitime dont le bilan macabre à date est extrêmement lourd. Raison impérative pour qu'avec vous, nous nous inclinions devant la mémoire de tous nos morts.

Excellence Monsieur le Président élu,

À vous qui avez compris, plus que personne, la lourde responsabilité qui vous incombe désormais;

à vous qui savez que le vaillant peuple meurtri du cameroun, dans la poursuite de son âpre lutte pour la reconquête de sa souveraineté, a plus que jamais besoin de vous en lieu sûr ;

à vous qui avez, dans un repli tactique et stratégique, pris la courageuse résolution de poser les premiers actes de gouvernement selon les prérogatives que vous confère votre tout nouveau statut; 

nous, Diaspora Camerounaise Combattante Pour le Changement ( DC ), vous adressons nos chaleureuses félicitations ainsi que nos sincères encouragements, tout en vous réitérant notre soutien indéfectible dans la quête effrénée de la souveraineté volée et du rétablissement de la victoire du peuple camerounais.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président élu, l'expression de notre très haute considération.

Bien cordialement

Fait à Bruxelles, Berlin, Dakar, Londres, Montréal, Madrid, Paris, Rome, Washington, le 18 novembre 2025

Pour la Diaspora Camerounaise Combattante pour le Changement & la Société Civile

-Le Conseil des Camerounais de la Diaspora ( CCD )
-Cameroon Coalition for Change ( CCC )
-Cameroon We Can
-Camdiac
-Les Amazones
-Les Bobbi Tanap
-Fourmis Magnans
-L’Union des Artistes du Changement
-La BAS

Ampliations :

ONU, U.A, U.E, BRICS
Commonwealth,  Francophonie
International Amnesty, Human Rights Watch, Transparency International, CPI
FIDH, RSF, Curatorium Académie du Droit International de la Haye, UNESCO
US Department of State, 37 Quai d’Orsay, 10 Downing Street
La Presse

 

L'actualité en vidéo