Pourquoi la Souveraineté de l'Afrique Passe Avant Tout par la Refondation de Ses Institutions :: AFRICA

Le Panafricanisme stratégique ne saurait se réduire à une succession de slogans enthousiastes, à des gestes symboliques médiatisés ou à des ambitions diplomatiques ponctuelles. L’adhésion à de nouveaux blocs internationaux comme les BRICS, l’ajustement de la monnaie, ou le renforcement des liens avec l’Occident ou l’Orient ne constituent, en réalité, qu’un panorama superficiel de l’indépendance. Pour être crédible et efficace, le véritable projet panafricain doit s’ancrer dans une vision stratégique et globale : celle de la refondation institutionnelle profonde des États du continent. Seules des institutions politiques, économiques et sociales solides et souveraines permettront à l’Afrique d’exercer un développement endogène autonome et durable. L'amour de soi et la construction d'une destinée commune ne peuvent se fonder sur la seule haine des autres, fussent-ils les anciens bourreaux, car cela ne constitue qu'un effet de surface aisément contournable ou inefficace.

Un panafricanisme authentique exige la construction d'États forts, capables de définir, d’exécuter et de contrôler leur propre trajectoire. Cela commence par des institutions politiques stables et transparentes, dont la légitimité repose sur la capacité à servir l’intérêt supérieur des peuples africains, et non des agendas étrangers ou corporatistes. La garantie d’une séparation des pouvoirs effective, de la transparence et de la responsabilité est le socle de toute gouvernance démocratique et souveraineté africaine véritable. Sans ces fondations, toute initiative périphérique, qu’il s’agisse de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF/AfCFTA) ou d’une réforme monétaire comme celle du FCFA (qui ne concerne qu’une minorité d’États et n’a jamais été la locomotive historique du panafricanisme), reste symbolique et fragile.

Parallèlement, la refondation institutionnelle doit se traduire par la création d’institutions économiques structurantes. L’établissement d’agences indépendantes de planification et d’investissement stratégique devient crucial pour piloter la transformation industrielle. Ces structures sont chargées de définir les priorités nationales et régionales, d’assurer une gestion responsable des ressources naturelles et d’orienter les investissements vers la création de valeur locale. Il est impératif de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux et de reddition de comptes pour éradiquer les gaspillages et les détournements. Une politique de contenu local obligatoire dans les industries extractives et manufacturières est un levier essentiel pour renforcer l’emploi et l’économie nationale par la transformation locale des richesses du sous-sol.

Enfin, le pilier social et éducatif est indispensable pour un développement durable. Former une élite capable de penser et d’agir pour le continent, en restaurant notamment la souveraineté des connaissances, est un impératif qui passe par une refonte des systèmes éducatifs. L’éducation, la recherche et l’innovation scientifique doivent être centrées sur l’histoire, la culture et l’économie africaines pour bâtir une autonomie réelle. Sans cette base institutionnelle politique, économique, et sociale solidement ancrée dans la réalité du continent, les actions diplomatiques, les alliances internationales ou les zones économiques spéciales sont incapables de produire un véritable changement durable.

Tout panafricanisme qui ne priorise pas l’établissement de ces institutions fortes est un panafricanisme de distraction. L’indépendance réelle et le développement ne s’acquièrent pas par des gesticulations idéologiques ou des accords ponctuels, mais par la force et l’autonomie des structures qui régissent la vie du continent.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp