« La Dame à la Fénêtre », le tout premier roman de Rodrigue Biloa Agoua, a été dédicacé le 15 novembre 2024 à Yaoundé. Cet ouvrage de 142 pages, publié aux éditions Ifrikiya, plonge ainsi les lecteurs dans une histoire qui, bien qu'ordinaire, résonne profondément par ses personnages et ses anecdotes.

« La Dame à la fenêtre » raconte le parcours de Mamie, une femme calme et distinguée, qui, malgré le bruit assourdissant du monde qui l’entoure, trouve refuge dans son chapelet. Intrigué, un jeune homme de 17 ans, Michel, engage le dialogue avec elle dans un bus de transport en commun, amorçant ainsi une conversation qui révèle des récits de vie poignants.

Le roman se veut un miroir de la société camerounaise, explorant divers thèmes tels que l'amour, le respect des aînés et la mort. Mamie, qui est la dame à la fenêtre évoque son amour pour Jacques, décédé, et questionne la fatalité de la mort. Rodrigue Biloa pose ainsi des interrogations profondes : « Quelle attitude adopter face à la mort ? Est-elle fatale ou devrions-nous nous y préparer ? »

Par ailleurs, l’auteur souligne également l'importance de l'éducation et de la disponibilité des parents, un modèle familial que beaucoup semblent avoir perdu aujourd'hui. À travers les personnages et les lieux qu'il décrit, il rend hommage à ses racines et à la culture camerounaise.

Rodrigue Biloa Agoua, docteur en droit privé diplômé de l’Université de Dschang, exprime au final son ambition de voir « La Dame à la fenêtre » intégrée dans les programmes des établissements secondaires au Cameroun, afin de toucher un public plus large et d'encourager la lecture parmi les jeunes.