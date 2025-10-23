CAMEROUN :: Le raz-de-marée électoral de Tchiroma défie le régime Biya (Vidéo) :: CAMEROON

La scène politique camerounaise vit un moment historique, suspendue entre la revendication d'une victoire écrasante et l'attente des résultats officiels. Issa Tchiroma Bakary, candidat du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), a annoncé de manière préemptive sa victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre, se présentant comme le vainqueur d'un véritable raz-de-marée électoral . Cette expression, qui désigne une victoire massive et inattendue balayant l'opposition, semble décrire la dynamique qu'il affirme avoir créée .

Face à cette déclaration, le pouvoir camerounais maintient que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats, une officialisation qui doit intervenir le 27 octobre . Le ministère de la Communication a d'ailleurs qualifié les annonces de Tchiroma de « non-événement », rappelant la procédure légale. Cette période d'incertitude place le pays dans une tension politique palpable, alors que les Camerounais attendent la décision de la plus haute juridiction.

Issa Tchiroma est le seul à avoir mis en sa possession les procès-verbaux remis par ELECAM à ses représentants dans les bureaux de vote, alors que le RDPC se retranche derrière le prétexte de la légalité pour ne pas divulguer les siens, notamment ceux concernant le NOSO. La crédibilité de la revendication de Tchiroma a cependant été mise à l’épreuve. L’opposant s’est appuyé sur des procès-verbaux publiés en ligne, mais ces documents présentaient d’importantes incohérences, certains départements affichant des pourcentages de votes supérieurs à 100 %. Son équipe a défendu ces anomalies en évoquant des « irrégularités commises avant ou pendant le dépouillement », incluant des cas de bourrage d’urnes. Ces irrégularités alléguées compliquent le processus électoral et nourrissent la défiance.

Depuis sa villa de Garoua, son fief électoral, Issa Tchiroma Bakary se dit serein et « attend la proclamation de sa victoire » par le Conseil constitutionnel . Dans le même temps, il laisse planer la menace d'un appel à la rue si les résultats officiels ne correspondent pas à sa version des faits . Cette perspective de contestation populaire préoccupe les observateurs, d'autant que des jeunes partisans se sont déjà mobilisés pour protéger le domicile de l'opposant, illustrant les risques de débordements .

Ce scrutin marque un tournant dans la vie politique camerounaise. Ancien ministre et porte-parole du gouvernement de Paul Biya pendant deux décennies, Tchiroma est devenu le principal rival du président sortant . Sa campagne a canalisé un mécontentement populaire croissant, le transformant en catalyseur des frustrations et en défi inédit pour un régime en place depuis 43 ans. Le pays retient son souffle, à la croisée des chemins entre la continuité et un changement politique profond.

