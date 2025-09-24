CAMEROUN :: Camair-Co : 600 000 passagers en 2024, vers un véritable décollage ou un succès éphémère ? :: CAMEROON

La compagnie aérienne nationale camerounaise, Camair-Co, affiche des résultats qui marquent un potentiel tournant dans son histoire mouvementée. Avec 600 000 passagers transportés en 2024, l'entreprise publique démontre une nette amélioration de sa performance opérationnelle. Ce chiffre, significativement plus élevé que les années précédentes, intervient alors que la compagnie dévoile une ambitieuse stratégie de développement. En effet, confirmé par un rapport de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC), un plan sur cinq ans prévoit de porter la flotte à 18 appareils, contre 8 actuellement, grâce à un investissement de 168,6 millions de dollars .

Cette expansion de la flotte est présentée comme la clé de voûte du redressement. L'arrivée récente d'un Boeing 737-800, obtenu en location auprès de la compagnie tchèque Smartwings, incarne cette nouvelle dynamique . Le gestionnaire général, Jean Christophe Ella Nguema, a souligné que cet appareil permet de « restaurer la confiance sur les routes existantes » en attendant une expansion plus large . L'objectif déclaré est de faire de Douala et Yaoundé des plateformes de transit pour l'Afrique centrale, captant une partie du trafic qui transite actuellement par des hubs étrangers, et de rouvrir des lignes internationales comme Paris .

Cependant, cet optimisme affiché est tempéré par un lourd passif. La question centrale qui se pose est celle de la rentabilité de Camair-Co. Malgré l'augmentation du nombre de passagers, la compagnie, qui n'a jamais réalisé de bénéfice depuis son lancement opérationnel en 2011, reste engluée dans une dette estimée à 124 milliards de FCFA . Des observateurs pointent du doigt les défis structurels persistants : une flotte propre vieillissante souvent clouée au sol, obligeant à recourir à des locations coûteuses, comme le CRJ 900 sud-africain récemment remis en service après une longue maintenance . Cette situation alimente un déficit de confiance persistant dans l'opinion publique, certains déplorant que des délégations officielles utilisent encore des compagnies étrangères, un paradoxe pour le transporteur national .

La réussite de ce plan de relance ambitieux ne dépendra pas seulement de l'acquisition d'avions. Les analystes soulignent que Camair-Co doit impérativement adresser ses fondamentaux opérationnels : la qualité de service, la ponctualité et une gestion rigoureuse pour concurrencer des géants régionaux comme Ethiopian Airlines ou ASKY . La compagnie parviendra-t-elle à transformer cet essor numérique en une viabilité économique durable ? Les prochains mois, avec la concrétisation ou non des nouvelles routes promises vers Kinshasa, Lagos ou Abuja, seront déterminants pour savoir si Camair-Co vit enfin son véritable décollage ou si elle reste une étoile fragile dans le ciel africain .

