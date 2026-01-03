Camer.be
Loi de Finances 2026 au Cameroun : décryptage des nouvelles taxes sur le quotidien
CAMEROUN :: ECONOMIE

Loi de Finances 2026 au Cameroun : décryptage des nouvelles taxes sur le quotidien :: CAMEROON

L'entrée en vigueur de la Loi de Finances pour l'exercice 2026, promulguée le 17 décembre 2025, marque un tournant budgétaire majeur pour l'économie camerounaise. Le ministère des Finances a officiellement introduit une série de réformes fiscales dont l'impact se fera ressentir dans presque tous les secteurs d'activité, du transport urbain à l'économie numérique en passant par le bâtiment. Cette pression fiscale accrue s'inscrit dans une volonté gouvernementale d'élargir l'assiette budgétaire, mais elle soulève déjà des inquiétudes légitimes quant au pouvoir d'achat des ménages.

Dans le secteur des transports, les usagers des plateformes de VTC comme Yango ou Gozem doivent désormais composer avec une taxe de vingt pour cent prélevée sur chaque course. Cette mesure entraîne une hausse immédiate des tarifs, transformant par exemple un trajet ordinaire de deux mille francs CFA en une dépense de deux mille quatre cents francs CFA. À cette hausse s'ajoute une taxe fixe de trois mille francs CFA appliquée à la visite technique automobile, une charge supplémentaire qui risque de se répercuter indirectement sur les coûts de transport de marchandises et de personnes à travers tout le triangle national.

Le secteur immobilier subit également un choc structurel avec la création d'une taxe environnementale sur les matériaux de construction. Le prix du ciment augmente de deux mille cinq cents francs CFA par tonne, tandis que le fer à béton et les carreaux importés subissent des hausses respectives de cinq mille et quinze mille francs CFA. Parallèlement, l'administration fiscale durcit le ton sur les locations immobilières. Les bailleurs sont désormais contraints de justifier de leur paiement de la taxe foncière ou de présenter une attestation de conformité pour enregistrer tout contrat de bail, une mesure visant à formaliser un marché locatif resté longtemps opaque.

Enfin, l'économie virtuelle n'échappe plus à l'impôt grâce à l'instauration d'une taxe de trois pour cent sur le chiffre d'affaires des géants du numérique opérant sur le territoire. Cette fiscalité camerounaise 2026 cible directement les plateformes internationales de streaming et de réseaux sociaux, ce qui pourrait modifier les coûts d'abonnement pour les consommateurs locaux. La Loi de Finances Cameroun tente ainsi de capter la valeur générée par les services numériques transfrontaliers. Le secteur de la construction au Cameroun se retrouve particulièrement fragilisé par ces nouvelles charges, rendant l'accès à la propriété plus complexe. Pour l'usager moyen, l'inflation et taxes 2026 deviennent des réalités comptables quotidiennes affectant directement le budget transport. Ce budget de l'État Cameroun pour l'année nouvelle témoigne d'une stratégie de recouvrement agressive dans un contexte économique mondial pourtant incertain.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#cameroun #economie #loidefinances2026 #fiscalite #viechere #budget #minfi

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Loi de Finances 2026 au Cameroun : décryptage des nouvelles taxes sur le quotidien
Scandale ITIE au Cameroun : Alex Gustave Azebaze exige la démission du ministre des Mines
Affaire Danpullo : MTN Cameroun respire après la suspension de la saisie Mobile Money
Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad
Nabil KADIRI à SCB Cameroun pour relever les défis de la concurrence bancaire
Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun
Crise des transporteurs au Cameroun : le bras de fer sur les routes expliqué
La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique
La Géostratégie aurait échappé au ministre des finances
Élection conseil régional, que Dieu veille sur la région de l'ouest.
La raffinerie de Dangote au Nigeria double sa capacité de production et expose ministre camerounais
Si Ngoh Ngoh laisse gérer Eneo comme on gère Camtel on est cuit.
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:56
Dmitry Medvedev réagit : un plaidoyer choc pour l'arme nucléaire

Dmitry Medvedev réagit : un plaidoyer choc pour l'arme nucléaire
16:08
Loi de Finances 2026 au Cameroun : décryptage des nouvelles taxes sur le quotidien

Loi de Finances 2026 au Cameroun : décryptage des nouvelles taxes sur le quotidien
14:51
Capture de Nicolas Maduro : un séisme géopolitique et une remise en cause du droit international

Capture de Nicolas Maduro : un séisme géopolitique et une remise en cause du droit international
14:35
CAN 2025 : Hugo Broos promet un duel sans merci en 8ème de finale face au Cameroun

CAN 2025 : Hugo Broos promet un duel sans merci en 8ème de finale face au Cameroun
14:01
Attaque américaine au Venezuela : Donald Trump annonce la capture de Nicolas Maduro

Attaque américaine au Venezuela : Donald Trump annonce la capture de Nicolas Maduro

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo