Loi de Finances 2026 au Cameroun : décryptage des nouvelles taxes sur le quotidien

L'entrée en vigueur de la Loi de Finances pour l'exercice 2026, promulguée le 17 décembre 2025, marque un tournant budgétaire majeur pour l'économie camerounaise. Le ministère des Finances a officiellement introduit une série de réformes fiscales dont l'impact se fera ressentir dans presque tous les secteurs d'activité, du transport urbain à l'économie numérique en passant par le bâtiment. Cette pression fiscale accrue s'inscrit dans une volonté gouvernementale d'élargir l'assiette budgétaire, mais elle soulève déjà des inquiétudes légitimes quant au pouvoir d'achat des ménages.

Dans le secteur des transports, les usagers des plateformes de VTC comme Yango ou Gozem doivent désormais composer avec une taxe de vingt pour cent prélevée sur chaque course. Cette mesure entraîne une hausse immédiate des tarifs, transformant par exemple un trajet ordinaire de deux mille francs CFA en une dépense de deux mille quatre cents francs CFA. À cette hausse s'ajoute une taxe fixe de trois mille francs CFA appliquée à la visite technique automobile, une charge supplémentaire qui risque de se répercuter indirectement sur les coûts de transport de marchandises et de personnes à travers tout le triangle national.

Le secteur immobilier subit également un choc structurel avec la création d'une taxe environnementale sur les matériaux de construction. Le prix du ciment augmente de deux mille cinq cents francs CFA par tonne, tandis que le fer à béton et les carreaux importés subissent des hausses respectives de cinq mille et quinze mille francs CFA. Parallèlement, l'administration fiscale durcit le ton sur les locations immobilières. Les bailleurs sont désormais contraints de justifier de leur paiement de la taxe foncière ou de présenter une attestation de conformité pour enregistrer tout contrat de bail, une mesure visant à formaliser un marché locatif resté longtemps opaque.

Enfin, l'économie virtuelle n'échappe plus à l'impôt grâce à l'instauration d'une taxe de trois pour cent sur le chiffre d'affaires des géants du numérique opérant sur le territoire. Cette fiscalité camerounaise 2026 cible directement les plateformes internationales de streaming et de réseaux sociaux, ce qui pourrait modifier les coûts d'abonnement pour les consommateurs locaux. La Loi de Finances Cameroun tente ainsi de capter la valeur générée par les services numériques transfrontaliers. Le secteur de la construction au Cameroun se retrouve particulièrement fragilisé par ces nouvelles charges, rendant l'accès à la propriété plus complexe. Pour l'usager moyen, l'inflation et taxes 2026 deviennent des réalités comptables quotidiennes affectant directement le budget transport. Ce budget de l'État Cameroun pour l'année nouvelle témoigne d'une stratégie de recouvrement agressive dans un contexte économique mondial pourtant incertain.

