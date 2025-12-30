Scandale ITIE au Cameroun : Alex Gustave Azebaze exige la démission du ministre des Mines :: CAMEROON

Le secteur extractif camerounais traverse une zone de fortes turbulences suite aux révélations fracassantes contenues dans le dernier rapport de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives. Le journaliste Alex Gustave Azebaze vient de lancer un appel retentissant à la démission de Fuh Calixtus Gentry, ministre des Mines par intérim et vice-président du comité national ITIE. Cette prise de position publique fait suite à un communiqué officiel du ministère qui semble botter en touche concernant d'importantes quantités d'or camerounais exportées vers Dubaï sans traçabilité apparente. Pour l'éditorialiste, la réaction du gouvernement est jugée insuffisante face à l'ampleur d'un dossier qui entache la crédibilité de l'État sur la scène financière internationale.

L'actualité minière au Cameroun est aujourd'hui dominée par cette opacité entourant les flux d'or enregistrés aux Émirats Arabes Unis. Azebaze souligne l'incohérence des services publics qui prétendent ignorer l'identité des exportateurs alors que les mécanismes de contrôle douanier et fiscal devraient permettre un croisement précis des données. Le journaliste pointe du doigt un manque de volonté politique flagrant, arguant qu'une simple correspondance diplomatique vers les autorités émiraties aurait suffi à obtenir les identités des acteurs impliqués. Cette situation met en lumière les défaillances de la Sonamines et du ministère dans leur mission de régulation et de sécurisation des ressources naturelles du pays.

Le coût de cette gestion est estimé à des pertes vertigineuses avoisinant les mille milliards de francs CFA annuellement selon les indicateurs du rapport ITIE 2023. Cette fuite de capitaux colossale intervient dans un contexte où l'enquête sur le décès du précédent ministre, Dodo Ndoke, semble piétiner alors que ce dernier avait initié des réformes pour assainir le secteur. La persistance de ces trafics miniers suggère soit une incompétence technique au sommet de l'administration, soit une complicité tacite avec les réseaux de pillage des ressources. L'exigence de reddition de comptes formulée par la société civile et les professionnels des médias souligne l'urgence d'une réforme profonde de la transparence extractive.

Face à ce qui est qualifié de scandale en mondovision, la posture du ministre Fuh Calixtus Gentry est devenue intenable aux yeux d'une partie de l'opinion. Le refus d'assumer la responsabilité administrative de ces écarts de stocks d'or fragilise les engagements du pays envers ses partenaires internationaux. La corruption reste un frein majeur au développement économique, et l'affaire de l'or de Dubaï pourrait bien marquer un tournant dans la demande de moralisation de la vie publique. La démission réclamée n'est pas seulement un acte politique mais une nécessité pour restaurer la confiance envers les institutions en charge de la gestion du patrimoine minier national.

