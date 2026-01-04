Camer.be
Le scandale de l'or massif qui ébranle la gouvernance nationale
CAMEROUN :: ECONOMIE

L’actualité minière en Afrique centrale vient d'être frappée par une onde de choc sans précédent suite aux révélations de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives. Ce nouveau rapport met en exergue une déconnexion alarmante entre les statistiques officielles de production et les volumes réellement exportés sur le marché mondial.

Le constat est sans appel : une part colossale de la richesse aurifère camerounaise s'évapore dans les méandres d'un commerce parallèle, échappant totalement au contrôle du Trésor public. Cette hémorragie financière, principalement dirigée vers les Émirats Arabes Unis, souligne l'urgence d'une réforme de la gestion des ressources naturelles pour garantir que la richesse du sous-sol serve enfin le développement du pays.

Face à la pression internationale et à l'indignation croissante de l'opinion publique, le gouvernement de Yaoundé a été contraint de sortir de son mutisme pour annoncer une série de mesures restrictives. Cependant, l’efficacité de cette lutte contre la contrebande minière reste suspendue à la volonté réelle des autorités de démanteler des réseaux aux ramifications potentiellement haut placées. Le décalage entre les chiffres déclarés et les flux réels suggère l'existence de complicités au sein même de l'appareil étatique, transformant une simple faille administrative en une crise politique majeure. Le rétablissement de la transparence extractive n'est plus seulement une exigence technique des bailleurs de fonds, mais une condition sine qua non de la stabilité sociale.

Ce pillage organisé des ressources nationales constitue une entrave brutale à la croissance économique alors que le Cameroun cherche à diversifier ses revenus. La porosité des frontières et le manque de traçabilité des circuits de collecte artisanale facilitent cette exploitation illicite de l'or, privant l'État de recettes fiscales indispensables au financement des services publics. Au-delà de la réponse sécuritaire, c'est toute la structure de surveillance du secteur minier qui doit être repensée. La mise en œuvre d'une gouvernance minière rigoureuse est le seul rempart capable de transformer ce potentiel géologique en levier de souveraineté économique, loin des intérêts privés qui tirent profit de l'opacité actuelle.

