Samuel Eto'o suspendu par la CAF, la Fédération camerounaise contre-attaque

La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) est sous le feu des projecteurs. Ce mercredi 14 janvier 2026, elle a rendu public un communiqué virulent contestant une décision de la CAF. Le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football a en effet suspendu Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT, pour quatre matchs. Une amende de 20 000 dollars l’accompagne.

Cette sanction fait suite à des incidents présumés lors du match Maroc-Cameroun. Dans son communiqué officiel, la FECAFOOT ne décolère pas. Elle estime que la décision est "dépourvue de toute motivation explicite". Plus grave, la fédération camerounaise dénonce une procédure disciplinaire expresse qui bafoue, selon elle, les principes d’un procès équitable.

Le ton est ferme et le soutien sans faille. La FECAFOOT "réaffirme son soutien constant à son Président". Elle annonce aussi que Samuel Eto’o a décidé d’exercer ses voies de recours. L’affaire ne fait donc que commencer. Ce bras de fer juridique entre la fédération nationale et l’instance continentale plonge le football camerounais dans une nouvelle zone de turbulences.

Cette crise intervient dans un contexte sportif déjà tendu. Elle pose une question cruciale sur la gouvernance et l’équité des sanctions dans le football africain. La crédibilité de la justice sportive est en jeu. La FECAFOOT, en prenant publiquement position, mise sur la transparence et la défense de ses droits.

La balle est désormais dans le camp des instances d’appel de la CAF. Leur réponse sera scrutée par toute l’Afrique footballistique. Cette affaire n’est pas qu’un simple différend. Elle pourrait créer un précédent majeur dans les relations souvent tumultueuses entre les fédérations nationales et la Confédération.

Cette suspension de Samuel Eto’o est-elle le signe d’un conflit plus profond sur l’autonomie des fédérations nationales face à la CAF, ou simplement l’application stricte d’un règlement ? Que pensez-vous de la réaction de la FECAFOOT ?

